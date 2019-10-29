اقترب منتخب مصر من إتمام اتفاق يخص خوض مباراة ودية في 7 نوفمبر من أجل الاستعداد لبداية مشواره في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وعلم FilGoal.com أن منتخب ليبيريا وافق على مواجهة الفراعنة وديا ويتبقى إرسال خطاب رسمي بذلك للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف مصدر في الاتحاد لـFilGoal.com أن محمد بركات، مدير المنتخب ولاعبه السابق، تواصل مع الاتحادين المحليين لليبيريا ودجيبوتي للاتفاق على مباراة ودية، قبل أن يحصل على موافقة الجانب الليبيري.

وبدأ منتخب مصر معسكره الإعدادي الذي يستعد به لمواجهة كينيا في أرضه وجزر القمر في ملعبها، في 15 و19 نوفمبر على الترتيب بتصفيات كأس إفريقيا 2021.

video:1

طالع - طارق السيد: هناك مفاجآت في اختيارات البدري

وتامر عبد الحميد يوافق على القائمة التي اختارها البدري

وضياء السيد تمنى ضم هذا الثنائي

واختار حسام البدري مدرب مصر 32 لاعبا للانضمام للمعسكر من بينهم 6 يلعبون لأندية غير مصرية، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.(طالع القائمة من هنا)

وفي حال أتم منتخب مصر اتفاقه مع ليبيريا ستجري المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية الساعة السابعة مساء في 7 نوفمبر، وإلا سيقسم جهاز الفراعنة اللاعبين إلى فريقين يواجهان بعضهما البعض في نفس اليوم.

ويخوض البدري أمام كينيا وجزر القمر أول مباراتين رسميتين له مع الفراعنة.

وتفوق الفراعنة بهدف دون رد على بوتسوانا في 14 أكتوبر الماضي في أول لقاء ودي للبدري مع منتخب مصر.

وخلف البدري المدرب خافير أجيري الذي قاد مصر في كأس إفريقيا 2019 وخرج من الدور ثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا.

اقرأ أيضا

الحلقة الأولى من حكايات ملك النص

محمد هاني يفجر مفاجأة

آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويجيب عن "هل يدعم الزمالك؟"

مرتضى: أريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

ميلنر: لأول مرة أشعر بتوتر جمهور ليفربول