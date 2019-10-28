بالنسبة لتامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، اختيارات حسام البدري لقائمة مصر مرضية إلى حد كبير، فيرى الظهير السابق للقلعة البيضاء أن مدرب الفراعنة يهدف لتهيئة لاعبين كثر للمشاركة مستقبلا مع المنتخب.

وبعد إعلان البدري قائمة مصر التي تستهل في نوفمبر تصفيات كأس إفريقيا 2021، يعلق تامر "حسام يهدف لتوسعة قاعدة الاختيار، استدعى لاعبين كثر مقتنع بهم".

وواصل في حواره مع FilGoal.com "في اختيارات البدري يبدو واضحا أنه لا يهتم بنسبة مشاركة اللاعبين، فكثير من الذين انضموا لا يشاركون كثيرا في المباريات، مثل محمود وحيد وأحمد جمعة ومحمود كهربا. أوافقه القائمة التي اختارها".

القائمة التي تستعد لأول مباراتين رسميتين لمصر في عهد البدري شهدت مفاجآت عديدة، منها عودة كهربا، استدعاء مروان حمدي، وضم محمود وحيد ورامي ربيعة.

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أزمة شارة قيادة الفراعنة انتهت، بعدما فكر جهاز المنتخب في منحها لمحمد صلاح، يوافق تامر على إبقائها في ذراع أحمد فتحي لما جرت عليه العادة في مصر.

يقول تامر "القائد هو فتحي، وبعده عبد الله السعيد. فتحي الأقدم، حقق بطولات كثيرة وشارك في منافسات عدة، بخلاف إنجازاته مع الأهلي. المعيار الذي اعتدنا عليه كلاعبين في مصر هو الأقدمية وليس النجومية".

القائد أحمد فتحي على رأس قائمة مصر التي تضم 32 لاعبا يستعد بها الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر في 15 و19 نوفمبر.(طالع القائمة كاملة من هنا)

يستضيف الفراعنة منتخب كينيا قبل التوجه إلى جزر القمر لمواجهة فريقها في تصفيات كأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من كينيا وجزر القمر وتوجو ويتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة.

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