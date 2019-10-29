مرتضى: أكررها.. نريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي مشددا أنه لا توجد أزمة من الأساس.

وقال رئيس الزمالك على قناة الحدث اليوم: "قلت من قبل أن أحفادنا في مدرسة واحدة، لذلك طلبت وقتها أن نفتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب".

وأوضح "وسبق أن أشرت إلى رغبتي في الفوز على الأهلي في مختلف الألعاب داخل الملعب فقط بمجهود لاعبينا، وهذا حقي".

وشدد مرتضى منصور "أكرر ذلك، أريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب، هناك من حاول أن يستفزني ومنسوبين للنادي الأهلي خاصة في قصة صلح تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة الأهلي".

وتابع مرتضى "لا توجد مشكلة أو أزمة مع الأهلي أو محمود الخطيب، لكن مشكلتي مع بعض اللجان الإلكترونية التي تهاجمني وكأنها تدافع عن الأهلي".

وأضاف رئيس الزمالك "الناس لا تعلم أن تركي آل الشيخ دعم الزمالك وعلاقته مع الأهلي كانت في أفضل أحوالها، ومنهم حمدي النقاز".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يتم شفائه على خير، وأكرر أنه لا توجد مشكلة مع محمود الخطيب".

طالع أيضا

رئيس سموحة: انتقال حسام حسن للأهلي أو الزمالك في يناير مستحيل

طالع مواعيد مباريات سيتي وبرشلونة يوم الثلاثاء

آل الشيخ يجيب.. هل يدعم الزمالك ماليا؟

تقرير: ماتيب يغيب 6 أسابيع للإصابة

بيل لا يعرف رئيس وزراء بريطانيا!

السعيد ثامن لاعب يسجل لثلاثة فرق مصرية في بطولات إفريقيا