بعض اللاعبين في قائمة الفراعنة تفاجأ طارق السيد بوجودهم، ويفسر ذلك بسبب استحواذ المنتخب الأوليمبي على نجوم مكانها الأصلي في الفريق الأول لمصر.

رمضان صبحي وطاهر محمد ومصطفى محمد وصلاح محسن وآخرون، في قائمة شوقي غريب الآن استعدادا لكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

وهو ما أجبر حسام البدري على ضم لاعبين لم يُتوقع ظهورهم في قائمة مصر، وفقا لما يراه الظهير الأيسر السابق للفراعنة والزمالك.

يعلق طارق السيد "هناك مفاجآت في القائمة لأن هناك لاعبين موجودين في المنتخب الأوليمبي".

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وواصل في حديثه مع FilGoal.com "لا أرى لاعبا استحق الانضمام ولم يستدعه البدري، وفي المقابل، أكثر لاعب استحق دخول القائمة هو أحمد سيد زيزو بعد تألقه مع الزمالك".

وبالنسبة لأزمة شارة القيادة التي فكر جهاز مصر في منحها لمحمد صلاح نجم ليفربول، يرى السيد أنه لا يوجد داع لتغيير ما جرى عليه العرف في مصر.

ويضيف السيد بطل كأس إفريقيا 2006 و2008 "على مدار سنوات كانت الشارة للأقدم، لا نريد مشكلة لصلاح الذي لم يطلبها من الأساس. تحدثنا كثيرا عن الأمر، لماذا نغير نظاما نسير عليه منذ عقود؟".

القائد أحمد فتحي على رأس قائمة مصر التي تضم 32 لاعبا يستعد بها الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر في 15 و19 نوفمبر. (طالع القائمة كاملة من هنا)

يستضيف الفراعنة منتخب كينيا قبل التوجه إلى جزر القمر لمواجهة فريقها في تصفيات كأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من كينيا وجزر القمر وتوجو ويتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة.

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