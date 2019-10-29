محمد هاني: لاسارتي أفضل مدرب أجنبي عملت معه

اختار محمد هاني لاعب الأهلي مدربه السابق مارتن لاسارتي كأفضل مدير فني أجنبي عمل تحت قيادته.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وفضل هاني المدرب المنتمي لأوروجواي على الإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول.

وأضاف لاعب الأهلي خلال استضافته بقناة أون سبورت "بطولة الدوري الموسم الماضي هي الأغلى لي في مسيرتي، لأنها تحققت بصعوبة كبيرة، ووسط تشكيك الكثيرين في قدرات الفريق بعد تذيل جدول البطولة في الجولات الأولى لكثرة عدد المؤجلات".

وأشار "رغم العبء الشديد، والضغط العصبي، إلا أن السخرية والتشكيك في قدراتنا كان حافزا لنا، ومن شككوا في قدراتنا أين هم؟ ولماذا توقفوا عن الكلام بعد فوزنا بالدوري؟".

واستدرك "لكن من يتطلع للنجاح لا يلتفت لمن يحاول أن يعرقله".

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تحت قيادة لاسارتي، كان هاني الظهير الأيمن الأساسي في القلعة الحمراء، شارك في 13 مباراة بالموسم الماضي للدوري الذي توج به الأهلي ليرفع رصيده إلى 41 لقبا في البطولة.

وعن أصعب مواجهة في مسيرة التتويج بالدوري، قال محمد هاني:"مباراة الاتحاد السكندري، حققنا الفوز بهدفين في الوقت البديل، وكانت بعد 3 أيام فقط من مباراة الزمالك، حينها شعرت أن الاتحاد يؤدي بحماس شديد وكأنها أول مباراة له في الدوري".

وبسؤاله هل تتمنى رحيل أحمد فتحي عن الأهلي ليشارك أساسيا، أجاب محمد هاني "لا بالطبع، فتحي قدوة لي منذ كنت لاعبا صغيرا".

وأتم تصريحاته "ولماذا أتمنى رحيله، لقد لعبنا سويا بتواجده في خط الوسط وأنا في مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع، كما تبادلنا المشاركة في الجبهة اليمنى وقدم كل منا أداء جيدا، فهو إضافة كبيرة، وأستفيد كثيرا من خبراته".

ويلعب هاني بصفة أساسية مع المدرب السويسري ريني فايلر، وبسبب أدائه الطيب استدعاه حسام البدري لقائمة منتخب مصر التي تستعد لتصفيات كأس إفريقيا 2021.

قائمة يقودها أحمد فتحي.

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