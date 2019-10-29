خاص فيديو في الجول - أنا ملك النص (1).. فاروق جعفر يحكي قصة انضمامه للزمالك

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 11:12

كتب : أحمد العريان

فاروق جعفر - أنا ملك النص

يحتفل FilGoal.com بعيد ميلاد فارق جعفر نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

ويحكي جعفر أو "ملك النص" كما يُطلق عليه في الحلقة الأولى قصة انضمامه للزمالك، وكيف رسم النادي حياته.

"كنت أريد أن التحق بكلية الشرطة.. لكن الزمالك احتاجني" فاروق يوضح كيف انضم للزمالك.

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الزمالك فاروق جعفر ملك النص

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