يحتفل FilGoal.com بعيد ميلاد فارق جعفر نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

ويحكي جعفر أو "ملك النص" كما يُطلق عليه في الحلقة الأولى قصة انضمامه للزمالك، وكيف رسم النادي حياته.

"كنت أريد أن التحق بكلية الشرطة.. لكن الزمالك احتاجني" فاروق يوضح كيف انضم للزمالك.

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