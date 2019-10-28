خاص اختيارات البدري - ضياء السيد لـ في الجول: كنت أتمنى انضمام ثنائي وادي دجلة

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 08:57

كتب : بسام أبو بكر

ضياء السيد

يتفوق ضياء السيد المدرب المساعد الأسبق في منتخب مصر مع اختيارات حسام البدري المدير الفني للفراعنة، لكنه كان يتمنى ضم لاعبين إضافيين.

حسام البدري أعلن عن قائمة من 32 اسما للانخراط في معسكر منتخب مصر، استعدادا لخوض مباراة ودية، ثم مواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بشهر نوفمبر المقبل.

طالع قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر من هـــنـــا

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وتوجّه FilGoal.com إلى ضياء السيد الذي عمل كمساعد لـ بوب برادلي في تدريب الفراعنة، كما قاد منتخب مصر للشباب إلى الدور الثاني من كأس العالم 2011 تحت 20 عاما.

وصرّح ضياء السيد: "من الطبيعي أن يستبعد البدري لاحقا عددا من اللاعبين قبل المواجهتين الرسميتين للدخول أكثر في أجواء المباراتين".

وأكمل: "هناك ثنائي كنت أتمنى انضمامه للمنتخب: محمد هلال، ومحمد عبد العاطي".

وبرر ضياء السيد رغبته في ضم ثنائي وادي دجلة: "كلاهما ظهر بمستوى مميز في المباريات الأخيرة بالدوري".

ولكنه شدد: "لا يوجد أي لاعب في القائمة الحالية لا يستحق التواجد في منتخب مصر".

وكان ضياء السيد حاسما في موقف شارة القيادة: "تحدثت أكثر من مرة عن شارة القيادة وشددت أنها يجب أن تكون بالأقدمية وليس أي معيار آخر".

ومن المنتظَر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية –لم يتحدد طرفها حتى اللحظة- يوم 7 نوفمبر باللاعبين المحليين.

ثم ينضم لاحقا المحترفون يوم 10 و11 نوفمبر، استعدادا لمواجهة كينيا يوم 14 من الشهر نفسه، قبل مواجهة جزر القُمر يوم 19.

اختر تشكيل منتخب مصر المثالي من بين اللاعبين الذين اختارهم البدري

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