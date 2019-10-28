البدري يكشف أسباب ضم كهربا ويُجيب: هل خاف من رد فعل مرتضى؟

عدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أسباب ضم محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة الفراعنة.

وقال البدري: "مقتنع بشدة بإمكانيات وقدرات كهربا".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "كهربا يمتلك خبرات دولية مميزة وتركيزي في الوقت الحالي على المرحلة الحالية لمنتخب مصر وهي مرحلة مواجهتي كينيا وجزر القمر".

وتابع "أعلم بإن مشاركات كهربا هذا العام ليست بالكبيرة، ولكنني أعمل على أهداف محددة خاصة بالمرحلة الحالية".

وأشار "يوجد أكثر من عنصر مع المنتخب الأوليمبي سأعتمد عليه ولكنني لا أرغب في شغل بالهم في الوقت الحالي بسبب بطولة إفريقيا تحت 23 عاما".

وأكمل حديثه قائلا بخصوص ضم كهربا: "نعاني من نقص في الثلث الهجومي للمنتخب ولابد أن أضع حساباتي وألا أنتظر حدوث أمرا ما أولا".

وشرح "الثنائي بيراميدز والمصري مستمر في المشاركة في بطولة الكونفدرالية، إلى جانب انضمام المحترفين في العاشر من شهر نوفمبر، وقد تضرب الإصابات أي لاعب وبالتالي يجب أن أكون جاهزا".

هل شعر البدري بالخوف من رد فعل مرتضى منصور بعد ضم كهربا لقائمة المنتخب؟ سؤال أجاب عنه مدرب مصر قائلا: "لا لم أشعر بأي خوف بل كنت أتوقع رد فعله".

وأوضح "توقعت رد الفعل الإيجابي لمرتضى منصور. توقعت تصريحاته ومساندته لي لأنني في النهاية مدرب منتخب مصر وهدفي وتفكيري فقط للمنتخب".

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم 6 محترفين في قائمة المنتخب من بينهم كهربا لمواجهتي كينيا وجزر القمر. (طالع التفاصيل)

و كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري عن الاستقرار على ضم 32 لاعبا في معسكر الفراعنة المقبل.

وأشار جهاز المنتخب في بيانه الرسمي "الاختيارات الحالية مبدئية وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا".

وشدد جهاز المنتخب "من الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين". (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يواجه منتخب جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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