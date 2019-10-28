البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

عقب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب ضم مدرب المنتخب لمحمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة الفراعنة.

حسام البدري ضم كهربا في قائمة الفراعنة، قبل أن يخرج رئيس الزمالك ويدافع عن اختيارات مدرب منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وقال البدري: "تصريحات مرتضى منصور بعد ضمي لـ كهربا كانت مميزة للغاية".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "رد مرتضى منصور كان منطقيا وعقلانيا للغاية. أشكره بشدة على ذلك".

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم 6 محترفين في قائمة المنتخب من بينهم كهربا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وعن علاقة مدرب منتخب مصر مع مجلس إدارة الأهلي وجماهير المارد الأحمر، قال البدري: "من المستحيل أن تكون هناك أي علاقة سلبية بيني والأهلي".

وشدد "الأهلي له الفضل الكبير علي والسبب فيما وصلت إليه".

وأكمل حديثه قائلا: "علاقتي مميزة للغاية مع محمود الخطيب الذي كان له الفضل الكبير في ظهوري في عالم التدريب".

وكشف "علمت من مسؤولين كبار بمساندة مجلس إدارة الأهلي لي وقت ترشحي لقيادة منتخب مصر. واثق من ذلك ومن المستحيل أن تكون هناك أي علاقة سيئة بيننا".

وأشار "أرسلت رسالة لـ محمود الخطيب –رئيس الأهلي- متمنيا له الشفاء. حاولت التواصل معه هاتفيا ولكن لم يحدث ذلك. أتمنى له كل الشفاء".

تدريب منتخب مصر

وسرد حسام البدري حالته أثناء تواجد اسمه ضمن المرشحين لتدريب المنتخب، قائلا: "في البداية، كنت امتلك عرضا كبيرا ولكنني رفضت لأنني كنت انتظر منتخب مصر".

وأوضح "آملي كان تدريب منتخب مصر وحققت آملي في النهاية".

واستكمل "عندما علمت بوجود اسمي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب، وعلمت بأن هناك معايير محددة لاختيار المدرب، لم يكن لدي أي شك بأن تلك المعايير تتوفر لدي".

وأردف "أقول ذلك بكل تواضع ومع كل احترامي لكل الأسماء الكبيرة والمميزة التي كانت مرشحة معي ولكنني كنت أعلم جيدا بأنني قريب للغاية من كل معايير الاختيار".

وتابع "في الأيام الأخيرة قبل اختيار مدرب المنتخب قررت السفر خارج مصر لأبتعد عن المشهد وانتظر نصيني. سافرت لـ ألمانيا وكندا وفي النهاية تحدثوا معي وأصبحت مدربا لمنتخب مصر".

اسم حسام البدري تواجد رفقة حسن شحاتة وإيهاب جلال وأحمد حسام "ميدو" وحسام حسن ضمن المرشحين لتدريب المنتخب، قبل أن يستقر الاختيار على مدرب الأهلي الأسبق.

مشوار منتخب مصر الرسمي مع البدري يبدأ أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021. (تعرف على قائمة المنتخب بالكامل من هنا)

اقرأ أيضا:

الشناوي: تصريح مدرب حراس الأهلي عبء

أبرز أرقام الجولة العاشرة في إنجلترا

صلاح يخطف الأضواء بهدف وإصابة في فوز ليفربول على توتنام

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر