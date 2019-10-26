عودة صلاح وكهربا واستمرار استبعاد وردة.. البدري يختار 6 محترفين لقائمة مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يواجه منتخب جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وشهدت اختيارات البدري عودة محمد صلاح للقائمة من جديد، بعدما غاب للراحة عن مواجهة بوتسوانا وديا.

كما شهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة منذ ظهوره في كأس العالم.

واستمر استبعاد عمرو وردة وأحمد المحمدي من قائمة منتخب مصر.

وفيما يلي اختيارات البدري:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجه" (أستون فيلا) – محمود عبد المنعم "كهربا" (دسيبورتيفو أفيش البرتغالي).

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين يوم السبت، طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ١١ نوفمبر المقبل قبل ٣ أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

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