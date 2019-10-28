البدري: عمرو وردة؟ أحتاج للتفكير في الأمر

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 01:05

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - جنوب إفريقيا

لم يحسم حسام البدري إمكانية عودة عمرو وردة لمنتخب مصر، مؤكدا أن "الأمر يحتاج للتفكير".

عمرو وردة

النادي : لاريسا

مصر

وقال البدري في تصريحات عبر "أون سبورت": "الأمر يحتاج تفكيرا، مازال هناك أمور نتحقق منها".

وردا على سؤال مقدم البرنامج سيف زاهر هل يتسامح مع أخطاء غير فنية.. قال البدري: "هذا يتوقف على شكل الخطأ".

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لاعب لاريسا اليوناني سجل مرتين وصنع مرتين في 6 مباريات مع فريقه هذا الموسم، لكنه لم ينضم للتجمعين الأولين تحت قيادة البدري.

ذلك يأتي على خلفية حلول وردة كبطل لأزمة كبرى في معسكر منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا بعد اتهامات لاحقته بعدم الانضباط والتحرش، ورحيله عن المعسكر بقرار من اتحاد الكرة قبل إعادته مرة أخرى.

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