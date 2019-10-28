البدري يعلنها: الأقدمية هي معيار شارة القيادة

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 00:51

كتب : FilGoal

أحمد فتحي و محمد صلاح

حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر موقف شارة قيادة منتخب مصر، مؤكدا أنها ستظل بالأقدمية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

مصر

وقال البدري لـ"أون سبورت": "قرار الشارة هو مسؤولية للمدير الفني، وعادات وتقاليد الكرة المصرية لسنوات طويلة هي منحها بالأقدمية".

وشدد "على المستوى العالمي، يختار المدير الفني قائد فريقه. ملف كابتن الفريق كان على طاولة الأمور التي أدرسها بعد تولي المسؤولية".

أخبار متعلقة

البدري يكشف أسباب ضم كهربا ويُجيب: هل خاف من رد فعل مرتضى؟ متعب: فضلت رفع الحرج عني وعن البدري.. تاريخه يتحدث عنه البدري: لا أحمل هم صلاح في المنتخب

طالع: البدري: عمرو وردة؟ أحتاج للتفكير في الأمر

وأكمل "في بطولة كأس أمم إفريقيا كان أحمد المحمدي هو قائد المنتخب، وهو الآن ليس معي في التجمع الأول الخاص بمباراة بوتسوانا، وكذلك التجمع الثاني الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، قد ينضم بعد ذلك".

واستدرك "دائما أفضل وجود الكابتن في التشكيل الأساسي. أحمد فتحي ابتعد عن المنتخب لعام، وتناقشت مع محمد بركات (مدير المنتخب) قبل اختيار العناصر الخاصة بالمنتخب، لم نكن نعلم إن كان فتحي سيكون موجودا أم لا".

طالع: البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

وشدد "أريد البعد عن الأسماء، لا يوجد أزمة بين أحمد فتحي أو محمد صلاح".

وأتم "في النهاية، استقرينا أن تكون شارة القيادة بالأقدمية".

اقرأ أيضا:

الشناوي: تصريح مدرب حراس الأهلي عبء

أبرز أرقام الجولة العاشرة في إنجلترا

صلاح يخطف الأضواء بهدف وإصابة في فوز ليفربول على توتنام

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر

أحمد فتحي محمد صلاح حسام البدري شارة القيادة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيل وريال مدريد.. ماركا تفجر قضية "خصوصية المرضى" في إسبانيا 2 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: معسكر الأهلي في الإمارات.. وموقف التجديد للاعبين 14 دقيقة | الدوري المصري
بريزنتيشن تتولى تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. وتذكرتي تعود 40 دقيقة | مصر
تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالصور - وردة ينجو من بطاقة حمراء ويركل دكة بدلاء المنافس ويشتبك مع الجماهير ساعة | المحترفون
أنا مارادونا - (10) علاقتي بالمافيا وبرلسكوني.. ولماذا رفضت 100 مليون دولار ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 3 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك