البدري يعلنها: الأقدمية هي معيار شارة القيادة

حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر موقف شارة قيادة منتخب مصر، مؤكدا أنها ستظل بالأقدمية.

وقال البدري لـ"أون سبورت": "قرار الشارة هو مسؤولية للمدير الفني، وعادات وتقاليد الكرة المصرية لسنوات طويلة هي منحها بالأقدمية".

وشدد "على المستوى العالمي، يختار المدير الفني قائد فريقه. ملف كابتن الفريق كان على طاولة الأمور التي أدرسها بعد تولي المسؤولية".

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وأكمل "في بطولة كأس أمم إفريقيا كان أحمد المحمدي هو قائد المنتخب، وهو الآن ليس معي في التجمع الأول الخاص بمباراة بوتسوانا، وكذلك التجمع الثاني الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، قد ينضم بعد ذلك".

واستدرك "دائما أفضل وجود الكابتن في التشكيل الأساسي. أحمد فتحي ابتعد عن المنتخب لعام، وتناقشت مع محمد بركات (مدير المنتخب) قبل اختيار العناصر الخاصة بالمنتخب، لم نكن نعلم إن كان فتحي سيكون موجودا أم لا".

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وشدد "أريد البعد عن الأسماء، لا يوجد أزمة بين أحمد فتحي أو محمد صلاح".

وأتم "في النهاية، استقرينا أن تكون شارة القيادة بالأقدمية".

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