خاص في الجول يكشف.. تأجيل لقاء الأهلي والجونة أحد الحلول المقترحة في اجتماع الوزير

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 00:02

كتب : أحمد الخولي عاطف شادي

علي معلول - الأهلي - الجونة

انتهى اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. اجتماع شهد طرح بعض الحلول التي يستعرضها FilGoal.com.

أحد الحلول التي طُرحت في اجتماع الأهلي مع الوزير هو تأجيل لقاء المارد الأحمر أمام الجونة، حسبما علم FilGoal.com.

الأهلي تمسك بموقفه بخصوص عدم خوض لقاء الجونة بسبب تأجيل لقاء الزمالك، وفي نفس الوقت نقل الوزير لمجلس إدارة الأهلي أن "التأجيل كان لسبب أمني فقط لا غير".

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ومن أجل الوصول لحل للأزمة، اٌقترح تأجيل لقاء الأهلي والجونة على أن يتم تحديد موعده قريبا من قبل اتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع اتحاد الكرة لنقل الحلول المقترحة في اجتماعه مع الأهلي، على أن يُصدر القرار الرسمي والنهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى الجانب ذاته، علم FilGoal.com أن الأهلي يتمسك بالمشاركة في اجتماعات اختيار الموعد الجديد لمباراة القمة، بعد إعلان قرار تأجيل مباراة الجونة التي كان مقررا لها الأربعاء.

ويرغب مسؤولو الأهلي في عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة وكذلك الطرف الأمني، قبل تحديد الموعد النهائي للقمة.

وكشف مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق تفاصيل الاجتماع مع الوزير. (طالع التفاصيل)

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

بينما الجونة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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