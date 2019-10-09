منافسو الأهلي - تعرف أكثر على فرق المجموعة الثانية بالأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة النجم الساحلي في تونس، بينما يختتم المجموعة باللعب ضد الهلال في السودان.

وFilGoal.com يضعكم في زاوية أقرب للتعرف على منافسي الأهلي.

النجم الساحلي:

ربما لا يحمل النجم عددا كبيرا من البطولات كالترجي، ولم يكن بمثابة الغريم الأول كالإفريقي، ولكنه بالتأكيد بقي منافسا قويا على مر السنين ليضع اسمه بين الكبار كثالث أكثر من حقق لقب الدوري.

وعلى الصعيد الإفريقي تحمل الأندية المصرية ذكريات عديدة مع نظيرتها التونسية، والكثير منها كان "ليتوال" طرفا فيها مع القطبين الأهلي والزمالك.

يتذكر المشجعون الأهلاوية جيدا الانتصار العريض في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005، ثم الخسارة القاسية في نهائي 2007 وبطلها أمين الشرميطي.

وفي الذاكرة القريبة سيظل الفوز الكاسح بستة أهداف لهدفين في نصف نهائي 2017، في خلد مشجعي النادي القاهري طويلا.

تعرف أكثر - (النجم الساحلي.. نحو إصلاح الأوضاع)

رفيق المحمدي المدير الفني للفريق تمنى الوقوع مع الأهلي في نفس المجموعة قبل القرعة.. وأمنيته تحققت بالفعل.

فلماذا كان يرغب في الصدام مع الأهلي؟ هذا ما أجاب عنه لـFilGoal.com (طالع حوار مدرب النجم الساحلي).

الهلال السوداني:

أحد قطبي الكرة السودانية، عاد من جديد إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وتخطى في طريقه أحد كبار القارة في السابق، إنييمبا النيجيري.

تُلقي عودة أصحاب القميص الأزرق الضوء على التراجع الكبير الذي مر به الهلاليون خلال الأعوام الأربعة الماضية إذ سبقها فترة من النتائج القوية على الصعيد القاري.

أعوام 2007 و2009 و2011 و2015 كانت شاهدة على ثبات واستقرار القوى التي مكنته من التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال في الأربع مناسبات.

ولكن في الأعوام التالية هبط المنحدر لأسفل.

لذا تُمثل عودة الهلال قبلة حياة للفريق الذي عانى من الأزمات الإدارية والاعتراضات الجماهيرية في الآونة الأخيرة خاصة وأنها جاءت أمام خصم له سمعته.

تعرف أكثر - (الهلال السوداني.. بحثا عن روح الماضي)

وفي ظل ظروف صعبة في السودان وداخل أروقة نادي الهلال، نجح صلاح أحمد آدم في قيادة الفريق للمجموعات.

وتحدث FilGoal.com مع مدرب الهلال عن طموح الفريق من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، قبل القرعة، وما يريد تجنبه في البطولة.

تعرف أكثر - (مدرب الهلال: نستطيع مواجهة أي فريق ولكن دون لعب تحت الطاولة)

بلاتينوم الزيمبابوي:

ناد حديث العهد، تأسس في 1995 وشق طريقه حتى الدوري الممتاز في 2011، ومنذ ذلك التاريخ حقق لقب الدوري الزيمبابوي مرتين رغم وجود العمالقة، ديناموز وهايلاندز.

فريق ميموزا سابقا، أو بلاتينوم حاليا، الذي يستعد للظهور الثاني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

في العامين الماضيين، فاز بلاتينوم بلقب الدوري الذي يلعب بين شهري أبريل ونوفمبر.

الموسم الماضي كان خاصا لبلاتينوم الذي لم يخسر سوى 4 مباريات في الدوري وحصده بفارق 13 نقطة كاملة عن نجيزي يونايتد بفضل مدربه السابق نورمان مابيزا، أحد أهم لاعبي زيمبابوي عبر تاريخها حيث لعب 92 مباراة دولية واحترف في بولندا والنمسا وتركيا.

في 12 سبتمبر الماضي، ترك مابيزا تدريب بلاتينوم للعمل في الشقيقة الكبرى جنوب إفريقيا مع فريق تشيبا يونايتد، تاركا الفريق في موقف صعب بعد الفوز على يونياو دي سونجو الموزمبيقي 1-0 فقط في ملعب ماندافا الذي يتسع لـ15 ألف متفرج في مدينة زفيشافاني.

ولكن ليزوي سوي كان على قدر المهمة، واستطاع الفوز في موزمبيق 4-2 بريمونتادا رائعة حيث تأخر 2-0 في الشوط الأول ليحتفل "الأبطال الأنقياء" كما يطلق عليهم بالتأهل لدور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

4 أندية فقط من أصل 15 استطاعوا التأهل بعد لعب مباراة الذهاب على أرضهم، من ضمنهم كان بلاتينوم.

تعرف أكثر - (بلاتينوم.. أبطال أنقياء)

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