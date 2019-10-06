بعودة رائعة، خطف النجم الساحلي التأهل إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على أشانتي كوتوكو الغاني 3-0 في سوسة ليعوض خسارة الذهاب بهدفين دون رد.

وقاد رفيق المحمدي مدرب النجم فريقه لتحقيق العودة بعد أسبوع صعب شهد توديع بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي يحمل لقبها، وإقالة المدرب فوزي البنزرتي.

ولجأت إدارة النجم إلى المحمدي مساعد البنزرتي ليقود الفريق، ونجح في تحقيق العودة ليكتب عودة النجم لمجموعات دوري الأبطال بعد الغياب في النسخة الماضية.

ويتحدث FilGoal.com مع المحمدي عن طموح النجم من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ولماذا يريد الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي.

كيف ترى التأهل لمجموعات دوري الأبطال بعد أيام من توليك المسؤولية؟

التأهل كان صعبا جدا في ظل الظروف التي مررنا بها ونتيجة مباراة الذهاب.

ولكنني أشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه والتفاني في الملعب بعد أيام من رحيل المدرب فوزي البنزرتي، وكذلك أشكر الجماهير على الدعم الكبير.

ماذا قلت للاعبين بعد رحيل فوزي البنزرتي؟

فوزي البنزرتي مدرب معروف وله اسم كبير وخبرة في الكرة التونسية والإفريقية، وبالتأكيد رحيله كان له تأثير على الفريق واللاعبين.

وطلبت من اللاعبين أن نتحد ونقدم أفضل ما لدينا لأن النجم الساحلي من الطبيعي أن يكون في مجموعات دوري الأبطال، ورأيت منهم روحا كبيرة وتضحية في الملعب.

وكيف كان العمل مع اللاعبين لتحقيق العودة الكبيرة ضد أشانتي؟

اتفقنا أن نقدم أنفسنا بشكل مختلف للنادي والجماهير، ورحيل المدرب أعطى اللاعبين دفعة من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

ولكن أهم شيء ساعدنا وفي ظل النقص العددي الذي مررنا به كان دعم الجماهير الكبير لنا في الملعب.

هل تحدثت معك الإدارة بشأن استكمال المهمة حتى نهاية الموسم؟

نعم، سأستمر مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.

ولماذا النجم بعيد عن منصات التتويج في دوري الأبطال منذ 2007 عكس الكونفدرالية؟

المشكلة في مواعيد مباريات الدوري التونسي التي تتعارض مع أيام اللعب في دوري الأبطال وتؤثر سلبا علينا بسبب الضغط الكبير.

وبالتأكيد الكونفدرالية أقل من حيث المستوى الفني من دوري الأبطال، وبالتالي لا نواجه نفس المشاكل التي نواجهها في دوري الأبطال.

ولكن الترجي نجح في التتويج بأخر نسختين من دوري الأبطال رغم أنه يمر بنفس الظروف

هذه مشاكلنا وأسباب تراجعنا في دوري الأبطال من وجهة نظري، وأتمنى الأفضل لكل الفرق العربية.

ما هي أهدافك في مرحلة المجموعات؟

نسعى بالتأكيد للتقدم ولدينا أهداف من المشاركة تحدثنا فيها مع اللاعبين، والفرق التونسية في العادي تمر بمشاكل في مباريات الأدوار التمهيدية لكن الأمور تختلف بداية من دور المجموعات.

هل تريد تجنب فريق معين في المجموعات؟

لا، ولكنني أتمنى الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي.

هل الثأر من خسارة نصف نهائي 2017 سبب ذلك؟

لا، الأهلي ناد كبير وعريق وله باع طويل في الكرة الإفريقية، وبالتأكيد مواجهته مهمة لنا وأتمنى أن تكون في دور المجموعات.

ولماذا لا تنتظر مواجهة الأهلي في مرحلة متقدمة أكثر حتى لا يؤثر على فرصك في التأهل لربع النهائي؟

مواجهة الأهلي مبكرا ستضع اللاعبين في أجواء البطولة، عندما تواجه فريقا كبيرا في مرحلة مبكرة هذا سيعطي اللاعبين صورة كاملة عما ينتظرنا في البطولة والمستوى الذي يجب أن نكون عليه.

وبالنسبة لحسابات النقاط، فإذا وقعنا مع الأهلي في المجموعة ستكون هناك مباراة في مصر وأخرى في تونس.

أخيرا، هل تعتقد أن الملعب الأوليمبي في سوسة سيكون سلاحا للنجم في مرحلة المجموعات؟

بالتأكيد، وهذا ما رأيناه في مباراة أشانتي كوتوكو، فالدعم الجماهيري جعل المستحيل ممكنا ونجحنا في خطف التأهل.

أنتظر دائما دعم الجماهير في المباريات المقبلة حتى نحقق أفضل النتائج على ملعبنا.