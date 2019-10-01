تقرير تونسي: منع الإفريقي من الانتقالات لمدة 3 فترات

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 16:22

كتب : FilGoal

الإفريقي التونسي

قال تقرير تونسي إن نادي الإفريقي لن يستطيع إبرام أي صفقات لمدة 3 فترات انتقال مقبلة.

وأشار موقع "نسمة" التونسي إلى أن الاتحاد التونسي تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمنع فيه الإفريقي من النشاط في سوق الانتقالات.

ويأتي المنع على خلفية عدم دفع الفريق التونسي العريق الغارق في الديون لـ60 ألف يورو لنادي خنيفرة المغربي، نظير انتقال البوركينابي باسيرو كومباوري.

أخبار متعلقة

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون تغيير موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة قمصان: لم نحسم الصعود الإفريقي.. الأهلي يبحث عن الفوز أمام كانو سبورت

لاعب الوسط البوركينابي انتقل للإفريقي في 2018، وشارك مع الفريق في 13 مباراة فقط.

الإفريقي أحد أهم أندية تونس، إذ توج بالدوري 13 مرة ومثلهم للكأس، وهو ثاني أكثر فريق تونسي محققا للقب المحلي بعد الترجي.

طالع أيضا

ماذا فعل مختار مختار ضد الأهلي

ماني يتحدث عن أزمته مع صلاح

الشيخ وديانج وصالح خارج مباراة الأهلي والإنتاج على الأرجح

مصر للمقاصة يرفض بث مباراته ضد الزمالك

عبد الحفيظ يحذر من الإنتاج

هل يعتزل رونالدو قريبا؟

الإفريقي تونس

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميسي على رأس قائمة برشلونة قبل مواجهة إنتر 2 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - تعرف على أسلحة أبرز المواجهات 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كونتي يعلن غياب لوكاكو عن مواجهة برشلونة 13 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - الكابوس يتكرر.. كلوب بروج يسجل الثاني في ريال مدريد 42 دقيقة | أوروبا
مهدي بنعطية يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب المغرب 47 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – موج الزعيم يُفرق شابي.. الهلال يُدمر السد برباعية في نصف نهائي أبطال آسيا 53 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك