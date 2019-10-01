تقرير تونسي: منع الإفريقي من الانتقالات لمدة 3 فترات

قال تقرير تونسي إن نادي الإفريقي لن يستطيع إبرام أي صفقات لمدة 3 فترات انتقال مقبلة.

وأشار موقع "نسمة" التونسي إلى أن الاتحاد التونسي تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمنع فيه الإفريقي من النشاط في سوق الانتقالات.

ويأتي المنع على خلفية عدم دفع الفريق التونسي العريق الغارق في الديون لـ60 ألف يورو لنادي خنيفرة المغربي، نظير انتقال البوركينابي باسيرو كومباوري.

لاعب الوسط البوركينابي انتقل للإفريقي في 2018، وشارك مع الفريق في 13 مباراة فقط.

الإفريقي أحد أهم أندية تونس، إذ توج بالدوري 13 مرة ومثلهم للكأس، وهو ثاني أكثر فريق تونسي محققا للقب المحلي بعد الترجي.

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