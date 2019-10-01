ماني يتحدث عن أزمته مع صلاح

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 14:13

كتب : FilGoal

صلاح - ماني - ليفربول

تحدث ساديو ماني مهاجم ليفربول من جديد عن الأزمة التي حدثت مع زميله المصري محمد صلاح.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وظهرت أزمة على الساحة في ليفربول الشهر الماضي بعدما ظهر ماني غاضبا بشدة عقب خروجه أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير صلاح الكرة له في هجمة واعدة.

وقال ماني عن أزمته مع صلاح في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء سالزبورج: "يمكن أن تحدث هذه الأشياء في كرة القدم".

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وأضاف "كنت محبطًا بعض الشيء. لكنها كرة القدم، فأنت تريد تسجيل المزيد من الأهداف".

وأتم النجم السنغالي "صلاح صديق مقرب حقًا.. لقد نسيت ما حدث، وألقيته وراء ظهري".

ونشر محترفنا المصري محمد صلاح قبل أيام فيديو قصير مدته 23 ثانية فقط، ولكنه يوضح كل شيء. لا أزمة مع ساديو ماني.

ما حدث في المباراة كان أثناء هجمة لليفربول ضد بيرنلي فضل صلاح التسديد بدلا من التمرير لـ ماني، ولكن الأزمة إذا وجدت بالفعل فأنها انتهت الآن.

واستعان صلاح بفيديو مُعدل لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني.

وجه صلاح كان على طفل، ووجه ماني على الطفل الآخر وخلفهما يورجن كلوب يسير بهدوء ويضحك.. لا أزمة الآن.

وأعاد ماني نشر الفيديو نفسه على حسابه الشخصي على (إنستجرام) أيضا. فيديو 23 ثانية فقط يوضح كل شيء.

ويستعد ليفربول لمواجهة سالزبورج في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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