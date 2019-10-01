اقتراب خروج الشيخ وديانج وصالح من قائمة الإنتاج بعد تدريبات منفردة

شارك الثلاثي أحمد الشيخ وأليو ديانج وصالح جمعة في تدريبات منفردة ظهر اليوم مع 7 لاعبين آخرين، ليقتربوا من الخروج من قائمة الأهلي أمام الإنتاج.

ويلعب الأهلي مساء غد الأربعاء أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتدرب ظهر اليوم الثلاثاء كل من أحمد الشيخ وديانج وصالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وأحمد طارق وعلي لطفي وعربي بدر وحسين السيد ومحمد عبد المنعم.

بينما يقام تدريب الأهلي الأخير استعدادا للإنتاج الحربي مساء اليوم على ملعب التتش.

وتقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على ملعب السلام، وكان الأحمر قد تغلب على سموحة في الجولة الافتتاحية بهدف نظيف.

أما الانتاج الحربي فافتتح مشواره في الدوري بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نادي مصر الصاعد حديثا.

ما التشكيل الأمثل للأهلي أمام الإنتاج؟

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