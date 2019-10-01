رونالدو: أحببت مجال ريادة الأعمال ولا أعلم ما سيحدث لمستقبلي الكروي بعد عامين

ألمح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أنه يطمح للتركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وصرح رونالدو في حوار مع موقع SportBible: "لا زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما المهم العقلية".

وواصل "في آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟".

صحيفة "ميرور" البريطانية فسرت تصريح رونالدو على أنه يفكر بالاعتزال قريبا، خاصة مع اعترافه برغبته في التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال الذي برع فيه.

رونالدو صاحب الـ34 عاما يمتلك إمبراطورية أعمال بعيدا عن ملعب الكرة، إذ أنه يمتلك خط إنتاج ملابس داخلية وملابس جينز وأحذية وخط إنتاج عطور ووكالة إنتاج رقمي وسلسلة مطاعم وسلسلة صالات جيم وسلسلة فنادق.

وعند سؤاله عن محاكاته للأمثلة الرياضية الناجحة مثل تايجر وودز أسطورة الجولف وليبرون جيمس أسطورة إن بي إيه وروجر فيدرر أسطورة التنس قال: "لا أرغب في محاكاة أي شخص، ليس عليك أن تكون نفسك طيلة الوقت، لكن دائما يجب أن تأخذ بأقل التفاصيل وتأخذ شيئا ما من الأمثلة الجيدة".

وواصل "ليس فقط في كرة القدم لكن الرياضات الأخرى مثل فورمولا 1، وكرة السلة والجولف ويو إف سي، أفضل الرياضيين الذين لديهم طباع عمل مماثلة".

وأكمل "حتى أكبر المدراء التنفيذيين في الشركات الكبرى الذين يمتلكون دائما الحافز للعمل بقوة وتحقيق أشياء جيدة، يمكن استقاء أشياء منهم".

وتابع "عليك أن تثق دائما بنفسك، في كرة القدم لدي تحكم أكثر وأعلم ما أفعله، في مجال الأعمال الأمر أصعب، لأنك تعتمد على أشخاص آخرين، لكن لدي فريق جيد، سيكون ذلك تحديا كبيرا".

وأتم "تطلب نجاحي في الملعب أعواما كثيرة من العمل الشاق والشغف لتحقيق ما حققته، خارج كرة القدم لم أصل لشيء بعد، لكنني شخص يحب المنافسة ولا أحب أن أكون رقم 2 أو 3، لطالما أردت أن أكون رقم 1، سأفعل ذلك بنسبة 100%".

وأصدرت مجلة فوربس المختصة بالأعمال والاقتصاد تقريرا خلال شهر أبريل الماضي أوضحت فيه أن رونالدو حقق أرباحا بقيمة 108 مليون دولار في آخر 12 شهرا من تلك المدة، ما جعله أكثر رياضي يحصل على عائد في العالم.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018 بمبلغ 117 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022، وشارك خلال الموسم الجاري في 6 مواجهات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

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