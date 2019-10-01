بيان - المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك.. "بث الدوري الجديد يبدو صعبا"

أعلن مصر للمقاصة عدم إذاعة مباراته ضد الزمالك في الجولة الثانية للدوري سواء تلفزيونيا أو فضائيا.

تأتي هذه الأزمة بعد أزمة مشابهة تسببت في عدم إذاعة مباراة أسوان ومصر للمقاصة في الجولة الأولى والسبب واحد، مستحقات لدى الشركة الراعية للدوري المصري، بريزنتيشن.

وقال المقاصة في بيانه الرسمي، على لسان مدير الكرة وليد هويدي: "الفريق له مستحقات متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد".

وأضاف هويدي "مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمرلاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد".

البيان أتم "من الطريف أن نادي اسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الاول من الدوري بسبب عدم حصوله على أية مستحقات من الشركة الراعية، ويبدو أن الدوري الجديد سيجد صعوبة في إذاعة مبارياته هذا الموسم بسبب الشركة الراعية التي لم تلتزم بتسديد المستحقات المالية لأغلب الاندية منذ الموسم الماضي".

وتعادل مصر للمقاصة مع أسوان في الجولة الأولى 2-2، فيما فاز الزمالك على الاتحاد السكندري 1-0.

اقرأ أيضا