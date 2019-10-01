عبد الحفيظ يحذر: الإنتاج يجيد أمام الكبار

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على صعوبة مباراة فريقه يوم الأربعاء أمام ضيفه الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات صحفية:"نقدر الإنتاج ونحترمه، نركز كثيرا على هذه المواجهة. فريق قوي يقوده مدرب مميز هو مختار مختار".

وواصل "الإنتاج قدم أداء طيبا في الموسم الماضي، تعادل معنا في الدور الأول. يجيد أمام الكبار ونتائجه خير دليل على ذلك".

وأتم "نسير خطوة بخطوة ونفصل بين البطولات التي نشارك فيها بسبب خبرات لاعبينا".

ويبحث الأهلي عن الفوز الثاني في الدوري بعدما هزم مضيفه سموحة بهدف رمضان صبحي في الجولة الأولى من البطولة التي يحمل لقبها.

ويدخل المباراة منتشيا بأربع انتصارات متتالية مع مدربه الجديد ريني فايلر، الذي عبر بالفريق لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الإنتاج على ملعب السلام، الاستاد الرسمي للأخير، في الثامنة مساء الأربعاء وتنقل قناتا أون سبورت وتايم سبورتس المباراة.





























































































































































































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