مختار مختار ضد الأهلي.. فوز وحيد وسط اكتساح أحمر رغم الصعوبة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 15:26

كتب : FilGoal

مختار مختار - الأهلي - الإنتاج الحربي

يلعب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي مباراته رقم 22 أمام الأهلي مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

اكتساح وتفوق أحمر في تاريخ المواجهات ضد مختار مختار كمدير فني وسط فوز وحيد للمدرب كان مع إنبي.

في 21 مواجهة سابقة انتصر الأهلي 13 مرة بينما تعادل 7 مرات وخسر ومرة وحيدة في موسم 2010 - 2011.

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فوز مختار مختار الوحيد على الأهلي كان يقود وقتها إنبي بعدما أقصى الأحمر من ثمن نهائي كأس مصر.

قاد مختار مختار 6 أندية مختلفة أمام الأهلي وهم بتروجت والمصري وإنبي والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.

لعب الأهلي أمام مختار مختار كمدير فني للإنتاج الحربي في 5 مواجهات سابقة، ورغم أن الغلبة للأهلي لكن المواجهات اتسمت بالصعوبة.

فاز الأهلي على الإنتاج الحربي تحت قيادة مختار مختار 3 مرات سابقة بينما حسم التعادل النتيجة مرتين.

كانت البداية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الدور الثاني من موسم 2016- 2017 قبل أن يفوز الأهلي مرتين بنتيجة واحدة وهي 2-1 في موسم 2017 - 2018.

وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الدور الأول قبل أن يتغلب الأهلي في مباراة الإياب بهدف نظيف.

فشل الأهلي في تحقيق الفوز على مختار مختار عندما قاد الاتحاد السكندري فقط، إذ تعادل أمام الأحمر في المباراتين.

وفي أخر 7 مباريات لمختار مختار أمام الأهلي تعادل 4 مرات مقابل فوز الأحمر في ثلاث مناسبات، ولم يفز الأهلي فأي منهم بفارق أكثر من هدف.

مواجهة صعبة وقوية منتظرة بين الأهلي والإنتاج الحربي فرغم تفوق الأحمر التاريخي على مختار مختار إلا أن الانتصار دائما ما يكون بصعوبة بالغة.

من يحسم المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من الدوري المصري؟

في رأيك ما التشكيل الأمثل للأهلي في مواجهة الإنتاج؟

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الإنتاج الحربي الأهلي مختار مختار

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