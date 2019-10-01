اتخذت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي منحى جديدا بعد أن انتهى يوم الإثنين دون قرار حاسم، بعد 24 ساعة من خطاب أرسله معاد حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) علق تأهل الزمالك إلى دور المجموعات.

ماذا يحدث داخل الكاف؟

في الوقت الحالي، يبحث الكاف حسبما علم FilGoal.com عن مخرج قانوني يجعل قراره المنتظر ذو أسانيد قانونية واضحة، أمر أهم من القرار نفسه سواء كان إعادة المباراة أو تأهيل فريق على حساب آخر، حسبما أوضح مصدر داخل الاتحاد القاري لـFilGoal.com.

وهنا أمام الكاف 3 خيارات حسبما علم FilGoal.com..

الخيار الأول، هو العودة للجنة الأندية التي تجتمع يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل يوم واحد من قرعة دوري أبطال إفريقيا.

قرار لجنة الأندية قابل للطعن بكل تأكيد، لدى لجنة الانضباط.

وحسبما علم FilGoal.com، لم يكن هناك اجتماعا منسقا يوم الإثنين، ولم يتم تأجيل القرار ليوم 8 أكتوبر حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية.

أما الخيار الثاني فهو اللجوء للجنة الانضباط بشكل مباشر لاتخاذ قرار بشأن الواقعة، خاصة في ظل النزاهة المشهودة لرايموند هاك رئيس اللجنة الجنوب إفريقي داخل أروقة الكاف.

هنا الطعن على القرار يكون عند لجنة الاستئناف.

أما الخيار الثالث والذي يبدو الأقرب للتطبيق، هو تشكيل لجنة مجمعة من بعض أعضاء اللجنتين السابقتين، بمعاونة رجال الفيفا الذين يديرون الكاف في الوقت الحالي خاصة في ظل وجود عدد منهم يعمل بالقطاع القانوني للاتحاد الدولي.

رجال الفيفا في الكاف في النهاية هم من سيختارون بين الـ3 خيارات المطروحة.

وبالتالي، ينتظر مسؤولو الزمالك وجينيراسيون فوت قرارا لواقعة غير موجودة في لائحة الكاف، أو لائحة دوري أبطال إفريقيا، ما يضع فاطمة سامورا المخولة من الفيفا لإدارة أمور الكاف في أول أزمة كبيرة في الكرة الإفريقية.

ذلك لا يعني ضرورة إصدار القرار يوم 8 أكتوبر، فمن الممكن أن يكون القرار قبل ذلك إلا لو تم اللجوء لاجتماع لجنة الأندية المقرر مسبقا في ذلك اليوم.

مشكلة الخطاب الأول

من ضمن الأمور التي يستند عليها الفريق السنغالي هو الخطاب المرسل من أنتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف، إلى اتحاد الكرة المصري الذي تضمن قرار لعب المباراة في برج العرب يوم الأحد.

القرار، حسبما أوضح مصدر في الكاف لـFilGoal.com، لا يجب أن يخرج من موظف تنفيذي، بل يجب أن يخرج من لجنة الأندية.

بجانب استناد الفريق السنغالي للائحة البطولة التي تمنع تغيير مكان وموعد مباراة دون تنبيه الفريقين قبل 10 أيام من لعب المباراة، تسبب خروج القرار من بافوي في تقوية موقف الفريق السنغالي الرافض للعب المباراة وإن كان اعتماده الرئيسي على بند الـ10 أيام.

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بعد ذلك، قام مدير إدارة المسابقات سامسون أدامو بمخاطبة لجنة الأندية للحصول على قرار نهائي بشأن المباراة قبل وقت قليل من موعدها وهو ما لم يحدث، لينتهي الأمر بإقامتها دون حضور فريق جينيراسيون الذي رفض حضور الاجتماع الفني، ولم يحضر لملعب برج العرب.

وبعد غياب رأي لجنة الأندية، أقيمت المباراة وقرر المراقب احتسابها بنتيجة 3-0 للزمالك.

إلا أنه حسبما علم FilGoal.com، فإن تدخل سامورا ولومها المسؤولين عن الخطاب المرسل لاتحاد الكرة، دفع حجي لإرسال الخطاب الثاني الذي علق نتيجة المباراة.

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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