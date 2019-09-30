مران الأهلي – انفعال فايلر وتدريب خاص لـ رمضان ومشاركة كاملة لـ الشناوي

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 18:50

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي - كانو سبورت

شهد مران الأهلي الإثنين انفعال شديد من ريني فايلر المدير الفني للأهلي على لاعبي الفريق.

وانفعل فايلر خلال تنفيذ جمل تتضمن التمرير والتحرك السريع، ومع تكرار عدم التنفيذ حسب رغبة المدير الفني السويسري، انفعل فايلر بشكل ملحوظ.

المران شهد مشاركة كاملة للحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة خفيفة قبل فوز الأهلي على كانو سبورت الغيني الإستوائي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 4-0.

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وبالتالي، أعلن الشناوي جاهزيته الكاملة لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية للدوري المصري.

المران شهد فقرة خاصة لرمضان صبحي تحت إشراف سامي قمصان المدرب المساعد، ومشاركة محمد الشناوي. الفقرة ركزت على الانفرادات والتصويب من خارج المنطقة بالنسبة لجناح الأهلي الذي سجل 20 هدفا في 103 مباراة مع الأحمر عبر فترتيه.

وشهد المران أيضا فقرة بدنية مكثفة، مع تأهيل للاعب الوسط الشاب العربي بدر.

الإنتاج فاز في مواجهته الأولى في الدوري 3-0 على نادي مصر، أما الأهلي ففاز على سموحة 1-0.

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