ما أكثر هدف أبهرك؟ سؤال يجيب عليه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "أكثر هدف أبهرني هو ذلك الذي سجله ديديه دروجبا حينما كنا نلعب سويا في مارسيليا وكنا نواجه بارتيزن بلجراد الصربي في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف ميدو "كانت مجموعتنا في ذلك الموسم 2003-2004 تضم كل من مارسيليا وبارتيزان بلجراد وريال مدريد وبورتو، وفي ذلك الموسم توج الفريق البرتغالي بالبطولة".

وواصل ميدو "تسلم دروجبا الكرة من منتصف الملعب ومر من قلب الدفاع ومن تاريبو وست وانطلق نحو المرمى وسدد مسجلا الهدف".

وأتم ميدو "كانت هذه أول مرة أرى فيها دروجبا بنظرة مختلفة، كنت أعرف إنه مهاجم جيد جدا من التدريب ولكن كانت هذه الفترة التي بدأ يتوحش فيها".

الهدف في الدقيقة 1:20

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