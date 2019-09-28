في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون

ساعات قليلة على موعد اللقاء. سواء الموعد الأول مساء اليوم السبت أو الموعد الجديد مساء غد الأحد. رغم ذلك نحن لسنا على يقين بموعد مباراة الزمالك وجينيراسيون النهائي حتى الآن.

يتمسك الزمالك بإقامة لقاء جينيراسيون فوت مساء الأحد على استاد برج العرب كما حكم له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما يتمسك جينيراسيون بالموعد المحدد سلفا للقاء مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت.

ماذا تقول لائحة الكاف؟

مادة 9

الملعب.. التاريخ وضربة البداية:

9.2 المكان، التاريخ (الجمعة، السبت أو الأحد) وموعد ضربة البداية في أدوار الـ32، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي يحددها الاتحاد المستضيف، ويجب عليه إخطار أمانة CAF العامة، الفريق المنافس، الحكام ومراقب المباراة قبل المباراة بعشرة (10) أيام على الأقل.

بعد هذا الإخطار، لا يمكن تغيير موعد ضربة البداية ولا تاريخ المباراة ولا مكان المباراة إلا في حالة وجود اتفاق مرسل إلى CAF بموافقة الفريقين.

إذا لم يتم احترام هذا البند، تفرض اللجنة يوم وموعد ضربة بداية المباراة. الفشل في التوافق مع هذا الأمر يتسبب في غرامة أربعة آلاف (4000) دولار أمريكي.

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تفسير اللائحة أن ميعاد وملعب المباراة لابد أن يكون معلن قبل 10 أيام على الأقل من اللقاء، وفي حالة الحاجة لتغيير الملعب أو الموعد بعد هذا التاريخ، فلابد أن يكون التغيير بموافقة الفريق الضيف "جينيراسيون في حالتنا تلك".

لكن ماذا لو لم يتفق الطرفان على موعد أو ملعب محدد للقاء، فيكون الحسم وقتها بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ماذا حدث؟

بعدما شرحنا اللائحة، لابد الآن أن نشرح ما الذي حدث تحديدا في القصة منذ البداية.

يوم 14 سبتمبر الجاري. فاز جينيراسيون فوت على الزمالك في السنغال بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

بعد المباراة، حدد نادي الزمالك يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة الإياب على ملعب بتروسبورت في القاهرة. الملعب الثاني للفريق الأبيض في البطولة بعد ملعب استاد القاهرة، والملعب الثالث هو استاد برج العرب حسبما أخطر النادي، الاتحاد الإفريقي قبل البطولة.

كان هذا هو المقرر للقاء. أن يقام في بتروسبورت، على أن يتحدد موقف الحضور الجماهيري لاحقا.

وتلقي الزمالك خطابا من الجهات الأمنية المصرية يوم الأحد الماضي، يفيد بتعذر إقامة اللقاء في القاهرة لدواع أمنية، وضرورة نقله إلى استاد برج العرب في الإسكندرية، مع تأجيل الموعد لـ24 ساعة، ليقام يوم الأحد 29 سبتمبر.

تواصل الزمالك مع الأمن واتفق على إقامة اللقاء في برج العرب، وبحضور 5 آلاف متفرج.

وعلى الفور تواصل الزمالك مع فريق جينيراسيون فوت ليطلب تأجيل اللقاء وإقامته يوم 29 سبتمبر.

الفريق السنغالي رفض طلب الزمالك، وتمسك بإقامة اللقاء في موعده المحدد سلفا، يوم 28 سبتمبر وفي القاهرة.

كثف الزمالك من مساعيه الودية لإقناع جينيراسيون بالموعد الجديد، وفي نفس التوقيت تواصل مع الكاف لتقنين موقفه.

وفي المقابل، رفض جينيراسيون السفر إلى الإسكندرية، وتمسك باللعب على بتروسبورت، حتى أنهم اتجهوا إلى الملعب مساء أمس الجمعة لخوض التدريب الأساسي قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة، لتسجيل موقفهم برفض الزمالك التدرب على ملعب المباراة.

بطبيعة الحال رفض أمن الملعب دخول فريق جينيراسيون، والسبب أن الزمالك لم يحجز موعدا لتدريب الفريق من الأساس لأن المباراة تم نقلها.

هنا تدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأرسل خطابا للفريقين، يفيد بتحديد يوم الأحد 29 سبتمبر موعدا للقاء على استاد برج العرب، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة جينيراسيون في برج العرب.

مسؤولو جينيراسيون نفوا تلقيهم أي إخطار رسمي من الكاف، وأكدوا تمسكهم بموعد المباراة.

كان نفي جينيراسيون مساء أمس الجمعة، لكن النادي السنغالي أصدر بيانا رسميا اليوم السبت، يعترف فيه بتلقي خطاب الكاف، مع تأكيدهم مرة أخرى على استحالة خوض اللقاء في برج العرب.

نص بيان جينيراسيون، والذي كان على لسان تالا فال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في النادي عبر الموقع الرسمي جاء كالتالي:

" كان يفترض أن نتدرب على ملعب المباراة مساء أمس الجمعة قبل ميعادها بـ24 ساعة كما تقول لائحة البطولة ".

وأضاف "لكننا فوجئنا بخطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بتأجيل المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر ".

تالا فال أتبع "كيف يمكن أن نؤجل مباراة قبل ميعادها بـ24 ساعة فقط؟ من المستحيل بالنسبة لنا أن نلعب المباراة في الإسكندرية".

الزمالك أرسل حافلة لمقر إقامة جينيراسيون فوت صباح اليوم السبت لنقل الفريق إلى برج العرب، لكن الفريق السنغالي رفض وأكد ذهابه إلى بتروسبورت مساء اليوم في موعد اللقاء المحدد سابقا.

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موقف جينيراسيون النهائي إذا هو رفض خوض المباراة في برج العرب، لكنهم أقروا بتلقي خطاب الكاف على الأقل.

ما الموقف إذا؟

الموقف الحالي هو تمسك جينيراسيون بموعد اللقاء المحدد في البداية. اليوم السبت على استاد بتروسبورت.

الفريق السنغالي يبني موقفه على أمرين.

أولا.. هم يقولون بأن نادي الزمالك لم يتواصل معهم من الأساس لتعديل موعد اللقاء، وبالتالي نحن نرفض التعديل.

ثانيا. وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول في الفريق السنغالي، فإن مدينة القاهرة ستستضيف مباراتين اليوم في الدوري المصري وفي نفس التوقيت. نادي مصر مع أسوان، والمقاولون العرب مع سموحة. فأين المشاكل الأمنية التي يتحجج بها الزمالك إذا لنقل المباراة؟

في المقابل يتمسك الزمالك بموقفه، وخوض المباراة مساء غد الأحد على استاد برج العرب.

يبني الزمالك موقفه على الخطاب الرسمي الذي تلقاه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمسؤول عن تنظيم المسابقة.

اللائحة واضحة بأن في حالة عدم اتفاق الفريقين على موعد وملعب اللقاء، يكون القرار بيد الكاف، وقد أصدر الكاف قراره في الخطاب المرسل للناديين.

الزمالك أيضا أكد تكفله بتكاليف إقامة جينيراسيون في برج العرب كما تضمن خطاب الكاف.

من جهة أخرى وبعيدا عن موقف الفريقين، وبعدما أعلن الكاف موقفه من خلال الخطاب الرسمي، مازال مسؤولي الكاف يجرون محاولات لإقناع فريق جينيراسيون بخوض المباراة في برج العرب بالموعد المحدد أخيرا، على أن يتحمل الزمالك تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران الجديدة للفريق السنغالي.

ساعات إذا تفصلنا عن موعد اللقاء، ومازلنا في انتظار القرار الحاسم والحاصل على موافقة جميع الأطراف.

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