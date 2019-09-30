تقرير سنغالي: إيقاف رئيس جينيراسيون فوت نصف ساعة في المطار بسبب اتهامه بـ"نية الرشوة"

قال تقرير سنغالي إن الشرطة المصرية فتشت رئيس جينيراسيون فوت مادي توريه لمدة نصف ساعة بعد ركوبه طائرة متجهة إلى باريس.

موقع wiwsport السنغالي أشار إلى أن التفتيش جاء بسبب اتهامه بنية رشوة حكام مباراة فريقه ضد الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان رئيس الزمالك قد صرح في وقت سابق بضرورة التحقيق مع توريه لـ"نيته رشوة حكام المباراة".

وقال التقرير السنغالي إن توريه تم إنزاله من الطائرة وتفتيشه لمدة نصف ساعة، لتجد الشرطة معه 1500 يورو.

وأوضح توريه حسب التقرير أن وجود الأموال معه طبيعي في ظل دفعه لـ14 ألف يورو كتكاليف إقامة لبعثة فريقه التي أتت لمواجهة الزمالك في مباراة إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، المباراة التي لم تلعب.

وفي النهاية، سافر توريه دون مشاكل إلى باريس.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.











































































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بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون