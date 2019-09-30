كرة سلة – الجزيرة بطلا للسوبر على حساب الزمالك

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 20:30

كتب : FilGoal

الجزيرة - كرة سلة

حقق فريق الجزيرة لقب كأس السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك 93-83 في اللقاء الذي أقيم في صالة الشباب والرياضة.

وظهر فريق الجزيرة بشكل أفضل من الزمالك على مدار المباراة بالكامل.

الربع الأول انتهى لصالح الجزيرة 30-24 مع بداية مثيرة للغاية شهدت تسجيل 9 ثلاثيات.

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تفوق الجزيرة استمر لينتهي الشوط الأول 46-40، واقترب الزمالك من تعديل النتيجة في الربع الثالث ولكن لم ينجح في ذلك.

الربع الثالث انتهى 69-62 لصالح الجزيرة والأخير استمر في التفوق حتى نهاية المباراة ليحسمها بفارق 10 نقاط عن الزمالك.

ورفع الجزيرة لقبه الخامس كأكثر الفريق تتويجا باللقب، واللقب الأول في الموسم الحالي لكرة السلة.

وشهدت المباراة تكريم مدحت وردة أسطورة كرة السلة بعد اختياره ضمن قاعة المشاهير للعام الحالي من جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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