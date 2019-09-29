بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 23:27

كتب : FilGoal

الزمالك - جينيراسيون فوت

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وأشار الاتحاد الإفريقي في بيانه إلى "يراقب CAF عن قرب الموقف بخصوص مباراة لقاء الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع".

وذكر البيان "جهات CAF المعنية وممثليه يقومون حاليا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

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وأرسل الاتحاد الإفريقي خطابا لاتحاد الكرة المصري يخطره من خلاله بدراسة موقف لقاء الزمالك وجينيراسيون بعد "علمنا بإقامة مباريات في الدوري المصري في القاهرة". (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب اليوم الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح اليوم الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

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