حسام الزناتي مديرا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 19:51

كتب : عاطف شادي

مسؤولو اتحاد الكرة في ودية منتخب مصر الأوليمبي ضد السعودية

قرر اتحاد الكرة تعيين حسام الزناتي رئيس إدارة المسابقات بالجبلاية، مديرا كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويتولى الزناتي إدارة لجنة المسابقات بقرار من اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة.

وعمل الزناتي مساعدا لمحمد فضل مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر الصيف الماضي.

وتقام البطولة بين 8 و22 نوفمبر في استادي القاهرة والسلام.

وتأهلت منتخبات زامبيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومالي والكاميرون وغانا، بجانب مصر المستضيف للبطولة التي تقام قرعتها يوم الأربعاء المقبل في الإسكندرية.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.

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