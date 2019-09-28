كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن فشل كل المحاولات لإقناع فريق جينيراسيون فوت السنغالي بمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب.

وقال وليد العطار: "كل المحاولات فشلت مع فريق جينيراسيون فوت".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "جينيراسيون متمسكون تماما بموقفهم ورفضوا كل المقترحات والأمر انتهى الآن".

وواصل "مسؤولو جينيراسيون طلبوا مهلة لساعات للرد على مقترحنا الأخير، وبعدها أبلغونا برفضهم وتمسكهم بموقفهم".

وأشار "بعثة جينيراسيون قد تغادر مصر في طريقها للسنغال في وقت قريب للغاية".

ووصلت بعثة الفريق السنغالي في وقت سابق لملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا. (طالع التفاصيل)



















الزمالك أعلن قرار الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد لقاء جينيراسيون ليقام يوم الأحد على برج العرب، بدلا من يوم السبت على ملعب بتروسبورت لدواع أمنية.

فماذا تقول لوائح الاتحاد الإفريقي حول الأزمة؟ تعرف على التفاصيل من هنا

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

طالع أيضا

تاريخية لـ فايلر.. الأهلي لمجموعات إفريقيا

بقرار أوبلاك.. دربي مدريد بلا فائز

اتحاد الكرة يتدخل في أزمة لقاء الزمالك في إفريقيا

لماذا يُدور فايلر بين لاعبي الأهلي؟

سبب غريب لطرد مترجم فايلر