بالفيديو – 4 من 4 تاريخية.. الأهلي يعبر كانو سبورت لمجموعات أبطال إفريقيا

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

الأهلي - كانو سبورت - جونيور أجايي

انتصر الأهلي على كانو سبورت من غينيا الاستوائية برباعية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

رباعية مع ثنائية الذهاب قادت الأهلي لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا دون عناء يُذكر.

الوافد الجديد أليو ديانج شارك أساسيا لأول مرة مع الأهلي ولم يحتج أكثر من 8 دقائق فقط ليسجل هدفه الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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هدف ديانج انتهى عليه الشوط الأول، قبل أن يسجل الأهلي ثلاثية في الشوط الثاني.

أهداف الشوط الثاني بدأها جونيور أجايي من عرضية محمود وحيد بعد دقيقتين من بداية الشوط، قبل أن يسجل حسين الشحات في الدقيقة 55 بعد مرور من حارس المرمى ويتبعه صلاح محسن في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من الشحات.

انتصار الأهلي على كانو سبورت هو الانتصار الرابع على التوالي للمارد الأحمر تحت قيادة ريني فايلر.

فايلر قاد الأهلي في 4 مباريات ولم يعرف سوى طعم الانتصار فقط.

وأصبح فايلر هو أول مدرب أجنبي للأهلي يحقق الانتصار في أول 4 مباريات له منذ الأسطورة مانويل جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر.

4 انتصارات من 4 مباريات كتبت التاريخ لـ فايلر مع الأهلي.

المدرب السويسري اعتمد على ديانج ومحمود وحيد منذ البداية مع إراحة رمضان صبحي.

معاناة الأهلي الوحيدة في المباراة كانت بسبب التدخلات القوية من جانب كانو سبورت.

تدخلات جاءت معها اعتراضات من جانب الجهاز الفني للأهلي ليتعرض عمرو محب مُترجم فايلر للطرد بين شوطي المباراة.

ورغم الرباعية إلا أن الأهلي كاد يكتب انتصارا كبيرا جديدا لولا إهدار الفرص من جانب الشحات وأجايي وأحمد الشيخ في الشوط الأول والثاني.

وشارك صلاح محسن وحسام عاشور ووليد أزارو في الشوط الثاني بدلا من وليد سليمان وعمرو السولية وجونيور أجايي على الترتيب.

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