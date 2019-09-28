مؤتمر فايلر: سببان للتغييرات العديدة في الأهلي.. وهدفي الفوز بكل المباريات

كشف السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أسباب عملية التدوير في التشكيل في المباريات الأخيرة.

الأهلي انتصر على كانو سبورت من غينيا الاستوائية برباعية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وشارك 23 لاعبا من الأهلي حتى الآن منذ قيادة فايلر للمارد الأحمر.

وعن أسباب ذلك، قال فايلر: "السبب الأول هو رغبتي في رؤية كل اللاعبين في أرض الملعب".

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لدي بعض الملاحظات على المستوى الفني لبعض اللاعبين وكان مهما للغاية بالنسبة لي رؤية الجميع في أرض الملعب وسأستمر في ذلك".

وواصل "أما السبب الثاني فهو توالي المباريات. لدينا العديد من المباريات ولا يمكن الاعتماد على 14 لاعبا فقط".

وتابع "أرغب في الاستفادة من كل اللاعبين".

وعن الانتصار أمام كانو سبورت، قال فايلر "استحقينا عن جدارة التأهل لمجموعات إفريقيا. كنا الأفضل في المواجهتين دون أي نقاش".

وأكمل حديثه قائلا: "سعيد للغاية بتسجيل 4 أهداف وعدم استقبالنا لأي هدف".

وأشار "كل المباريات تُعد بنفس الأهمية بالنسبة لنا. أريد الانتصار مع الأهلي في كل المباريات وأسعى لفعل ذلك".

واستمر "سعيد بحالة التحسن في الأهلي. الأداء تطور من الجانب الهجومي والدفاعي أيضا وأنا سعيد بذلك ونسعى لمواصلة التطور".

وعن قرار مشاركة الشناوي في حراسة المرمى، شدد فايلر "لا أُحب شرح كل الأمور الفنية. قررت ذلك وليس علي شرح كل شيء".

ماذا عن أليو ديانج؟ أجاب فايلر "ديانج مثل باقي اللاعبين في الأهلي. بكل تأكيد يمتلك الفرصة للمشاركة بشكل أساسي في أي مباراة".

وأتم "الكل في نفس المستوى في الأهلي".

انتصار الأهلي على كانو سبورت هو الانتصار الرابع على التوالي للمارد الأحمر تحت قيادة ريني فايلر.

فايلر قاد الأهلي في 4 مباريات ولم يعرف سوى طعم الانتصار فقط.

وأصبح فايلر هو أول مدرب أجنبي للأهلي يحقق الانتصار في أول 4 مباريات له منذ الأسطورة مانويل جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر.

4 انتصارات من 4 مباريات كتبت التاريخ لـ فايلر مع الأهلي.





























































































































































































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