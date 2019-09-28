كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري تدخله في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد العطار: "تدخلت في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون بطلب من اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من أجل حل الأزمة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نجحت في إقناع الفريق السنغالي بمغادرة إطار ملعب بتروسبورت والعودة مرة أخرى لفندق الإقامة".

وأردف "ولكن حتى الآن بعثة فريق جينيراسيون ترفض السفر إلى الإسكندرية لمواجهة الزمالك في برج العرب والمحاولات مستمرة لإقناعهم".

وأوضح "لا يزال المحاولات مستمرة من أجل إقناعهم بعدم التصعيد والسفر وخوض اللقاء بشكل طبيعي. الزمالك يمتلك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي يفيد بإقامة اللقاء في برج العرب".

وأتم "نأمل في الوصول لحل مع إدارة النادي السنغالي".

ووصلت بعثة الفريق السنغالي في وقت سابق لملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا. (طالع التفاصيل)

الزمالك أعلن قرار الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد لقاء جينيراسيون ليقام يوم الأحد على برج العرب، بدلا من يوم السبت على ملعب بتروسبورت لدواع أمنية.

فماذا تقول لوائح الاتحاد الإفريقي حول الأزمة؟ تعرف على التفاصيل من هنا

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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