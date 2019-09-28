سبب غريب وراء طرد مترجم فايلر

كشف عمرو محب مترجم المدرب السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن سبب طرده بين شوطي لقاء كانو سبورت.

الأهلي انتصر على كانو سبورت من غينيا الاستوائية برباعية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو محب عن لقطة الطرد: "دخلت أرضية الملعب رفقة سيد عبد الحفيظ لكي أُترجم للحكم ما يقوله عبد الحفيظ".

وأضاف عبر قناة الأهلي "عبد الحفيظ تحدث مع الحكم باللغة الإنجليزية ولذلك صمت أنا، ولكنني فوجئت بإخراج الحكم لبطاقة صفراء لي".

وواصل "أخبرت الحكم إنني مهمتي فقط الترجمة وليس لدي أي علاقة بأي أمور أخرى، ولكنه بعدها أخرج البطاقة الحمراء لي".

انتصار الأهلي على كانو سبورت هو الانتصار الرابع على التوالي للمارد الأحمر تحت قيادة ريني فايلر.

فايلر قاد الأهلي في 4 مباريات ولم يعرف سوى طعم الانتصار فقط.

وأصبح فايلر هو أول مدرب أجنبي للأهلي يحقق الانتصار في أول 4 مباريات له منذ الأسطورة مانويل جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر.

4 انتصارات من 4 مباريات كتبت التاريخ لـ فايلر مع الأهلي.





























































































































































































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