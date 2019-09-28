وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا.

الزمالك أعلن قرار الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد لقاء جينيراسيون ليقام يوم الأحد على برج العرب، بدلا من يوم السبت على ملعب بتروسبورت لدواع أمنية.

الفريق السنغالي يرفض ذلك تماما، وصمم على موقفه ليصل في الساعات القليلة الأخيرة لملعب بتروسبورت.

ورفض مسؤولو ملعب بتروسبورت طلب بعثة جينيراسيون بالحصول على خطاب يُفيد بتواجدهم في موعد المباراة، حسبما علم FilGoal.com.

ونقل مسؤولو الملعب لمسؤولي بعثة الفريق السنغالي عدم وصول أي خطابات لهم تُفيد بإقامة أي مباراة اليوم السبت مؤكدين لهم "لسنا طرفا في القضية".

ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي.

















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وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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