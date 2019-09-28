بالفيديو - أتليتكو وريال مدريد يتعادلان بقرار أوبلاك

تقاسم أتليتكو مدريد وريال مدريد نقاط دربي العاصمة، بعد تعادلهما 0-0 على ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

ريال مدريد رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردا، فيما رفع أتليتكو إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غرناطة الثاني.

المباراة كان بطلها الأوحد يان أوبلاك الذي أبعد أكثر من كرة خطيرة، وفرض نتيجة التعادل في دربي العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد دخل المباراة دون الثنائي لوكا مودريتش وجيمس رودريجيز، فالمدرب زين الدين زيدان أبقاهما على مقاعد البدلاء، وفضّل عليهما فيدي فالفيردي.

📋كورتوا يعود لحراسة عرين ريال مدريد زيدان يدفع بـ الثلاثي بنزيمة وبيل وهازارد #السبت_الكروي pic.twitter.com/8eagXCka4W — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2019

في المقابل، ورغم رحيله عن ريال مدريد في الصيف الماضي، لم يستطع ماركوس يورينتي حجز مكان أساسي في أول مواجهة دربي بعد انتقاله إلى أتليتكو، واكتفى بالمراقبة من الدكة.

تشكيل أتليتكو مدريد لمباراة الديربي جواو فيلكس وكوستا يقودان هجوم الروخي بلانكوس#السبت_الكروي pic.twitter.com/B8zmbZGJl7 — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2019

أصحاب الأرض بحثوا عن فوزهم الأول في الدربي على ملعب واندا متروبوليتانو، إذ تعادلوا مرة وخسروا الأخرى في مواجهتين سابقتين بعد التحوّل إلى الاستاد الجديد.

كما ألقت المواجهة الودية في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم ظلالها، عندما فاز أتليتكو 7-3 في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن رسميا، حملت المباراة الرقم 274 بين الفريقين، وهي المواجهة الأكثر تكرارا في تاريخ الكرة الإسبانية.

دييجو سيميوني قاد الدربي رقم 30، ليعادل لويس أراجونيس المدرب الراحل للروخيبلانكوس.

في المقابل، لعب سيرخيو راموس الدربي رقم 40 في مسيرته، ولا يسبقه أي لاعب سوى الثنائي باكو خينتو ومانولو سانيش (42 مباراة).

الشوط الأول جاء رتيبا هادئا خاليا من الفرص الحقيقية، لكن هذا السيناريو بأكمله كاد أن يتبدل لو سجل جواو فيليكس في الدقيقة الثامنة.

الشاب البرتغالي هرب من سيرخيو راموس وتلقى تمريرة طولية في ظهره، لكن تسديدته السريعة افتقدت الدقة ومرت بجوار مرمى تيبو كورتوا.

في المقابل، احتاج ريال مدريد 37 دقيقة حتى يسدد على مرمى أتليتكو، عندما حاول توني كروس مباغتة أوبلاك بيسراه، والحارس السلوفيني لم يعان في التصدي.

مجددا عاد فيليكس للظهور في صفوف أتليتكو بالدقيقة 39، وكرته كانت أقرب هذه المرة دون أن تصيب المرمى كذلك.

توني كروس ظهر متألقا في التسديدات البعيدة خلال تدريبات ريال مدريد، وقد أظهر في المباراة نتائج تدريبه بتسديدة يمينية رائعة من لمسة واحدة احتاجت إلى تصدٍ رائع من أوبلاك في الدقيقة 40 حتى يخرج الشوط الأول دون أهداف.

بين الشوطين، أجرى سيميوني أول استبدالاته، فسحب فيتولو وعوضه بالأرجنتيني أنخيل مارتين كوريا.

هذا التنشيط الهجومي لم يؤت ثماره، بل جاءت الفرصة الخطيرة الأولى في الحصة الثانية من نصيب ريال مدريد.

ناتشو فيرنانديز أرسل عرضية أرضية، وبيل القادم من الخلف أطاح بالكرة إلى سماء مدريد في الدقيقة 57.

زيدان استعان بدكة بدلائه أخيرا في الدقيقة 68، وأقحم لوكا مودريتش العائد من الإصابة بدلا من فالفيردي.

وفي الدقيقة التالية، شارك يورينتي بديلا أمام فريقه السابق، ودخل محل فيليكس الذي لم يسجل في أول دربي رسمي له.

وبينما سيطر الهدوء نسبيا على المواجهة، كاد ساؤول نيجيز أن يخطف هدفا بالطريقة المفضلة لفريقه: عبر ركلة ركنية.

الدولي الإسباني خطف الكرة على القائم القريب بضربة رأسية ماكرة عبرت بالقرب من مرمى كورتوا.

أخطر فرص اللقاء، وبالتالي أعظم تصديات المواجهة، حلت في الدقيقة 75.

ناتشو أرسل عرضية من الجهة اليسرى، وبنزيمة قابلها برأسية متقنة تصدى لها أوبلاك بشكل غير اعتيادي، ومنع ريال مدريد من تسجيل هدف مؤكد، حارما الفرنسي من التسجيل في الدربي رقم 20 له.

ليفشل الفريقان في التسجيل، وينتهي الدربي دون أهداف، ودون خسائر.

























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