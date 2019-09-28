أرقام في الجول - ماذا قدم ديانج في أول مشاركة أساسية مع الأهلي

في أول مشاركة أساسية مع الفريق الأحمر استطاع المالي أليو ديانج أن يخطف الأنظار بمساهماته الهجومية وقدراته الدفاعية.

الأهلي فاز على كانو سبورت برباعية بيضاء في إياب دور الـ32 ليتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الانتصار ذهابا 2-0 (تقرير المباراة).

وديانج افتتح التسجيل في مشاركته الأساسية الأولى مع الفريق الأحمر، وتحت قيادة المدرب ريني فايلر الذي قال أليو إنه دائما ما يمنحه تعليماته وملاحظاته (طالع التفاصيل).

ديانج قدم مباراة جيدة جدا في وسط الملعب ولعل أبرز مميزاته هي رغبته الدائمة في تمرير الكرة للأمام.

استرجع ديانج الكرة وتلقى تمريرات من زملائه على دائرة المنتصف، وفي الحالتين كان يدور بجسده لينقل اللعب للأمام بدلا من التمرير لأقرب زميل له في الخلف.

طالع باقي ملامح اللقاء - (ديانج الذي يلعب للأمام دائما ضمن ملامح فوز الأهلي على كانو سبورت)

لكن ماذا عن الصعيد الرقمي؟ هذا ما نستعرضه لكم من أرقام "كورة ستاتس".

خلال 90 دقيقة مرر ديانج الكرة إجمالا في 64 مناسبة كان منها تمريرتان خاطئتان فقط بنسبة دقة بلغت 96.88%.

أما فيما يخص التمريرات الطولية فقد مرر مرتين وكلتاهما كانتا صحيحتين.

(خريطة تمريراته في الملعب)

وعن اتجاه تلك التمريرات جاء عدد كبير منها للأمام بإجمالي 20 تمريرة بنسبة 32% من إجمالي تمريراته في اللقاء، بعد التمريرات الجانبية التي وصل عددها لـ26.

(أماكن التمريرات الأمامية)

ونجح ديانج في الاستفادة من سرعته وقوته البدنية في المراوغة في 5 مناسبات كان 4 منها بشكل صحيح، وأغلبها في وسط الملعب.

لم يكتف ديانج بالمراوغات بل حاول على المرمى كذلك في 3 مناسبات استغل واحدة منها في هز الشباك.

وفيما يخص استعادة الكرة فقد نجح لاعب مولودية الجزائر السابق في استعادتها 14 مرة، كأكثر لاعب استعاد الكرة في الملعب، مقابل فقدها 4 مرات.

والخريطة الحرارية تُظهر أنه نجح في استرجاع الكرة من أغلب أماكن الملعب.

تحركات اللاعب تشير إلى المجهود الذي قدمه.

ديانج قال عقب اللقاء: "سعيد بأول مشاركة أساسية والفوز يرجع لمجهود زملائي والمدرب. يجب الحفاظ على نفس المستوى".

وأشار "المدرب (ريني فايلر) دائما ما يتحدث معي ويمنحني التعليمات والملاحظات، وأتمنى أن أنفذ تعليماته في المباريات القادمة (..) لابد من العمل على نفسك باستمرار في ناد مثل الأهلي".

وبالتأكيد مع المزيد من العمل سينال ديانج دوره المناسب في أفكار فايلر.





























































































































































































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