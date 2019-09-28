ديانج الذي يلعب للأمام دائما ضمن ملامح فوز الأهلي على كانو سبورت

في أي وقت وأي مكان في الملعب يكون التمرير للأمام أول ما يفكر فيه أليو ديانج لاعب وسط الأهلي الذي شارك أساسيا للمرة الأولى في الفوز على كانو سبورت 4-0 في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح ديانج التسجيل للأهلي في مشاركته الأساسية الأولى بعدما لعب لدقائق كبديل ضد اطلع برة في الدور السابق، مستغلا ركلة ركنية حاول الأهلي التسجيل منها أكثر من مرة مع رينيه فايلر.

هذه ملامح انتصار الأهلي الكبير على ضيفه من غينيا الإستوائية في طريقه لمجموعات دوري الأبطال.

ديانج ينظر للأمام فقط

لم يحتج ديانج أكثر من 8 دقائق في أول مشاركة أساسية له مع الأهلي، ليسجل هدفه الأول مع المارد الأحمر.

وبالإضافة للهدف، قدم ديانج مباراة جيدة جدا في وسط الملعب ولعل أبرز مميزاته هي رغبته الدائمة في تمرير الكرة للأمام.

استرجع ديانح الكرة وتلقى تمريرات من زملائه على دائرة المنتصف، وفي الحالتين كان يدور بجسده لينقل اللعب للأمام بدلا من التمرير لأقرب زميل له في الخلف.

والأرقام تقول إن نسبة تمريرات ديانج الصحيحة وصلت إلى 97%، حيث مرر 62 تمريرة صحيحة من أصل 64.

وبهذه الطريقة، منح ديانج بينية جميلة لحسين الشحات في الشوط الأول تباطئ فيها زميله لتضيع فرصة هدف محقق، وفي الشوط الثاني بدأ هجمة الهدف الرابع.

وبظهور ديانج بأداء جيد، اطمئن فايلر على ثنائية جديدة في وسط الملعب مكونة من لاعب الوسط المالي مع عمرو السولية بعدما كان حمدي فتحي جيدا مع السولية في المباريات السابقة.

23 لاعبا في 4 مباريات

اعتمد فايلر اليوم على 3 لاعبين لأول مرة هم أليو ديانج ومحمود وحيد ووليد أزارو.

قبل مباراة الإياب ضد كانو سبورت، اعتمد المدرب السويسري على 20 لاعبا في 3 مباريات مع الأهلي في 3 بطولات مختلفة.

وارتفع العدد اليوم إلى 23 لاعبا بمشاركة ديانج ومحمود وحيد في التشكيل الأساسي، مع نزول أزارو العائد من الإصابة كبديل.

وبذلك أشرك فايلر كل اللاعبين في قائمة الأهلي باستثناء شريف إكرامي وعلي لطفي وصالح جمعة وحسين السيد بالإضافة إلى المصابين محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد.

ولهذا يمكن أن نقول، بشكل كبير وضع فايلر يده على الأسماء التي تناسب فكره قبل مواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدوري.

الشحات مناسب أكثر من جيرالدو

بعدما غاب عن التشكيل الأساسي ضد سموحة لصالح جيرالدو، يعود حسين الشحات للتألق في خطة فايلر التي تعتمد على لامركزية الثلاثي الذي يلعب تحت المهاجم.

وتناسب هذه الطريقة إمكانات وسرعة حسين الشحات الذي عوض فريقه على الفرصة السهلة التي أهدرها في الشوط الأول بعد تمريرة بينية رائعة من ديانج.

واستلم الشحات الكرة من زملائه 64 مرة، ليكون أكثر لاعب من الخط الأمامي للأهلي حصل على تمريرات.

شاهد أين استلم الشحات الكرة:

وأين تحرك بالكرة:

وسجل الشحات هدفا وصنع آخر لصلاح محسن.

الكرات الثابتة

بعد أكثر من محاولة، سجل الأهلي هدفه الأول من ركلة ركنية تنفيذها ليس وليد الصدفة.

مع فايلر، اعتمد الأهلي في تنفيذ ركنياته على لعب الكرة على الأرض إلى أقرب لاعب داخل منطقة الجزاء ثم يعيدها للخلف إلى زميل يسدد مباشرة.

الطريقة التي يعرفها جيدا المتمرسون في لعبة "اليابانية" على بلاي ستيشن 1 أثمرت عن هدف للأهلي اليوم أخيرا، رغم أن التنفيذ لم يكن متقنا بنسبة 100%.

ليس الركلات الركنية فقط، الأهلي ينفذ ركلاته الحرة بطريقة مختلفة بأسلوب مشابه لطريقة الركنيات.































































































































































































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