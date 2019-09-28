ديانج بعد التسجيل في أول حضور أساسي: فايلر يوجهني دائما

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - كانو سبورت

أعرب المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتسجيل في أول مشاركة أساسية مع الفريق الأحمر أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية.

الأهلي تأهل إلى دور الـ16 -المجموعات- لدوري أبطال إفريقيا، بفوزه على كانو سبورت 4-0 في استاد برج العرب، في إياب المسابقة بعدما انتصر ذهابا 2-0.

وديانج قال عقب المباراة: "سعيد بأول مشاركة أساسية والفوز يرجع لمجهود زملائي والمدرب. يجب الحفاظ على نفس المستوى".

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وأضاف لقناة "أون سبورت" "سعيد بالهدف الذي سجلته للغاية والمدرب (ريني فايلر) دائما ما يتحدث معي ويمنحني التعليمات والملاحظات، وأتمنى أن أنفذ تعليماته في المباريات القادمة".

وأشار "لابد من العمل على نفسك باستمرار في ناد مثل الأهلي ينافس على كل البطولات، ويقع لاعبوه تحت الضغط. حصلت على دفعة كبيرة سوف أسعى لاستغلالها بشكل جيد".

وعن غيابه عن المشاركة الفترة الماضية، أتم "المدرب يعمل مع الجميع، والأصلح من سيلعب في النهاية".

انتصار الأهلي على كانو سبورت هو الانتصار الرابع على التوالي للمارد الأحمر تحت قيادة ريني فايلر.

فايلر قاد الأهلي في 4 مباريات ولم يعرف سوى طعم الانتصار فقط.

وأصبح فايلر أول مدرب أجنبي للأهلي يحقق الانتصار في أول 4 مباريات له منذ الأسطورة مانويل جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر.

4 انتصارات من 4 مباريات كتبت التاريخ لـ فايلر مع الأهلي.

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