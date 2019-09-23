خاص مصدر بـ اتحاد الكرة: ننتظر تحديد الأمن لعدد الجمهور في مواجهتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 14:15

كتب : عاطف شادي

جمهور الأهلي قبل لقاء الزمالك

قال مصدر باتحاد الكرة المصري، إن مسؤولي الجبلاية ينتظرون رد الأمن لتحديد عدد الجمهور في مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي كانو سبورت الغيني يوم 28 سبتمبر في استاد السلام، أما الزمالك فيقابل جينيراسيون فوت السنغالي في مباراة من المفترض أن تقام في بتروسبورت.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "في وقت سابق، أبلغنا الأمن بوجود جمهور في المباراتين".

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وأردف "ننتظر خطابا من الأمن لتحديد أعداد الجمهور في المباراتين".

وفاز الأهلي خارج الديار في لقاء الذهاب 2-0. أما الزمالك، فخسر ذهابا 2-1.

ويبحث الأهلي عن الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، والأولى منذ 2013.

أما الزمالك فيريد إضافة دوري الأبطال للكونفدرالية التي يحمل لقبها حاليا، خاصة في ظل تحقيقه لآخر ألقابه الخمس في البطولة عام 2002.

ولعب الأهلي والزمالك مباراة السوبر في استاد برج العرب بحضور جماهيري، حين فاز الأهلي 3-2.

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