ديانج وفتحي ضمن 6 لاعبين تدربوا منفردين قبل مواجهة الأهلي وسموحة

في إشارة لاستبعادهم من قائمة المباراة النهائية، تدرب 6 لاعبين من الأهلي منفردين قبيل مواجهة الأحمر ضد سموحة في الجولة الأولى للدوري.

الظهير الأيمن أحمد فتحي ولاعب الوسط أليو ديانج والمهاجم صلاح محسن والجناح أحمد الشيخ وصانع الألعاب صالح جمعة، بالإضافة للحارس علي لطفي، تدربوا بشكل منفرد بملعب ملحق بفندق إقامة الأهلي في ضاحية برج العرب.

وبالتالي، يتأجل ظهور ديانج – أولى صفقات الأهلي الصيف الماضي – مع الفريق إلى إشعار آخر.

أما أحمد فتحي فيغيب عن لقاء سموحة بعد مباراة كبيرة قدمها أمام الزمالك في كأس السوبر المصري التي فاز بها الأحمر 3-2.

في المقابل، يغيب صلاح محسن وأحمد الشيخ رغم مشاركتهما في مباراة المدرب ريني فايلر الأولى ضد كانو سبورت الغيني خارج الديار، والتي سجل فيها الأول هدفا.

ويغيب جمعة عن قائمة الأهلي للمباريات منذ تعيين فايلر، نفس الأمر ينطبق على علي لطفي.

ويواجه الأهلي سموحة في الجولة الأولى للدوري الممتاز يوم الإثنين على استاد برج العرب.

وبالتالي، تصبح قائمة الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني.

الوسط: رمضان صبحي - حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا

الهجوم: مروان محسن - جونيور أجايي.

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