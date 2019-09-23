مورينيو يعلق على أداء صلاح ضد تشيلسي ويوجه نصيحة لليفربول

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق إن محمد صلاح نجم ليفربول كان بحاجة للقيام بالمزيد من المجهود الدفاعي ضد تشيلسي، وأن الحمر كانوا محظوظين لأن الفريق اللندني أهدر العديد من الفرص.

وصرح المدرب البرتغالي في تحليله للمباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "فارق 5 نقاط بالنسبة لمانشستر سيتي ليست فارقا كبيرا، لأن ليفربول سيخسر مباراة مثلما خسر سيتي ضد نورويتش، سيفقدون بعض النقاط هنا وهنا".

وأضاف "سيتي قادر على أن يحقق عدة انتصارات مثل ليفربول الآن، وأعتقد أنه ليس فارقا كبيرا".

وواصل "من الأفضل أن تتواجد في القمة وتنظر إلى الخلف لترى خصمك المباشر خلفك".

وأوضح وجهة نظره التحليلية تجاه انتصار ليفربول ضد تشيلسي قائلا: "خط الهجوم يلعب بشكل مركزي، ولا يدافعون كثيرا، في آخر 15 دقيقة من مواجهة تشيلسي كان يجب على صلاح أن يقوم بالمزيد من المجهود".

وواصل موجها النصيحة إلى ليفربول: "وكان عليه أن يساعد أكثر أليكساندر أرنولد، وفيرمينو كان يعود أيضا، حينما تصل إلى مرحلة أنك ترغب في الفوز بطريقة قبيحة، وإن لم يكن لديك ما يكفي من قوة لتسجيل الهدف الثالث، عليك أن تدافع بشكل أقوى".

وأتم "وكان ليفربول محظوظا لأن تشيلسي لم يسجل في أكثر من فرصة".

ليفربول فاز ضد تشيلسي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج ليحافظ على علامته الكاملة برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

روي كين ومورينيو اتفقا على أن ليفربول من ضمن رغباته للفوز بالدوري عليه أن ينظر أكثر للنتيجة عن الأداء في مثل هذه المباريات، (مواجهة تشيلسي).

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق: "حينما تفوز بالبطولات فعليك أن تعود إلى حافلتك بعد مثل هذه المباريات ولا تحللها، عليك أن تنتقل للمباراة التالية، إن فاز ليفربول بالدوري فلن ينظر خلفه إلى تلك النتيجة ويقول كان من الممكن أن نؤدي بشكل أفضل، سيكون الفريق سعيدا بما حصده من ميداليات، رغم ذلك مازلنا في سبتمبر للعب بهذه الطريقة".