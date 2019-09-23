كلوب يتغنى بما فعله صلاح في هدف ليفربول الأول ضد تشيلسي

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بما فعله نجمنا المصري محمد صلاح في لقطة هدف فريقه الأول ضد تشيلسي يوم الأحد.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال كلوب عما إذا كانت الأهداف جاءت بفضل التدرب عليها في ميلوود: "بالطبع تم التدرب عليها. وظيفة اللاعبين هي معرفة أفضل فرصة للتسجيل".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "تمريرة محمد صلاح التي غيرت زاوية التسديد وغيرت الأسلوب وجعلت من المستحيل على كيبا التصدي لها، كان هدفاً رائعاً".

وواصل المدرب الألماني "تنفيذ الركلات الحرة المباشرة مهمة اللاعبين، ولا يمكننا أن نوضح لهم كيف يقومون بتنفيذها".

وأكمل "أحببت طريقة تنفيذنا للركلات الركنية في الشوط الثاني، وربما كان في إمكاننا تسجيل هدفين أخرين. فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة خلال المباراة، وفي النهاية عليك التسجيل، وهذا ما فعلناه".

ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

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