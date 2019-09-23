إنفانتينو يشكر الخطيب بعد مشاركته في اجتماع العمل الأول لتنظيم مسابقات إفريقيا

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في قارة إفريقيا من خلال أفكاره وخبراته. وذلك في خطاب نشر نصه النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي.

وأعرب إنفانتينو عن تقديره للخطيب رئيس الأهلي لمشاركته في اجتماع العمل الأول بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا وذلك في إطار شراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، وجرى يوم 11 سبتمبر الجاري في مقر الكاف.

رئيس الفيفا أوضح لرئيس الأهلي من خلال الخطاب أن هذا التعاون من جانبه ومن كل القائمين على المنظومة الكروية، سيساعد كثيرا على مواصلة تطوير كرة القدم في القارة، وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.

وركز الاجتماع على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية المختلفة.

وناقش الاجتماع، التحكيم الإفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلام والأمن، والتي رأى الجميع أنها ستسهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.

إنفانتينو أرسل خطابا إلى الأهلي في وقت سابق لتهنئته على الفوز بلقب الدوري المصري لموسم 2018-2019. (طالع التفاصيل)

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