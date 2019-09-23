تشكيل الزمالك المتوقع – ميتشو يوظف لاعبه العائد بشكل مختلف لحل أزمة الوسط

لن يكون نفض غبار هزيمتين متتاليتين الهم الأكبر لـ ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك أمام الاتحاد السكندري، وإنما حل أزمة خط الوسط.

الزمالك يستقبل الاتحاد السكندري اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت، بالجولة الأولى من الدوري المصري.

ويواجه ميتشو تحديا كبيرا في ظل افتقاده لثلاثي الوسط: طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ومحمد حسن.

مما يتركه أمام لاعب وسط دفاعي وحيد يمكنه التعويل عليه، وهو التونسي فرجاني ساسي.

ومن المرجح أن يلجأ ميتشو إلى أحمد سيد "زيزو" العائد من الإيقاف، ليلعب إلى جوار ساسي في خط الوسط في توظيف جديد على لاعب موريرينيسي البرتغالي السابق.

فيما يفاضل ميتشو بين المغربي محمد أوناجم، والقائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" للدفع به في مركز الجناح.

ومن المتوقع أن يعود مصطفى محمد للتشكيل الأساسي بعد أن دخل بديلا أمام الأهلي قبل أيام.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة

الوسط: فرجاني ساسي – يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم (شيكابالا)

الهجوم: مصطفى محمد

وخسر الزمالك كأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضي بهزيمته 2-3 أمام الأهلي، بعد أيام من سقوطه 1-2 على أرض جينيراسيون فوت السنغالي بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ضع نفسك مكان ميتشو، وأخبرنا كيف يمكنك تعويض غيابات خط الوسط واختر تشكيل الزمالك المثالي لمواجهة زعيم الثغر

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