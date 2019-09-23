خاص الحضري يرد عبر في الجول على طلب حارس إنبي ويوجه له رسالة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 10:43

كتب : FilGoal

عصام الحضري

رحب عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية بمقابلة محمود جاد حارس إنبي والذي قال في وقت سابق إنه مثله الأعلى، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الحضري عبر FilGoal.com: "محمود جاد، أرغب في أن أقول لك (شد حيلك) وتصبح أسطورة".

وتابع "أبارك لك على التصدي ضد بيراميدز، لأنك تستحق، اعمل جيدا ولا تلتفت لأحد".

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FilGoal.com أجرى حوارا مع صاحب الـ22 عاما بعد التصدي الذي لفت أنظار العالم وصحف عالمية مثل دايلي ميل وماركا، بجانب الثناء من جاري لينيكر أسطورة الكرة الإنجليزية، وجاد قال إن الحضري مثله الأعلى ويتمنى مقابلته. (طالع التفاصيل)

واستطرد "كن طموحا ومصرا للوصول إلى هدفك".

وأتم "وقريبا أراك ونلتقط صورة للذكرى، لن أقول لك أتمنى أن تكون مثل الحضري بل أفضل منه وأن تكون من أفضل الحراس في العالم".

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