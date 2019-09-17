خاص مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: عرض من الإسماعيلي لضم حسين السيد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 19:56

كتب : أحمد الخولي

حسين السيد - الأهلي - الاتحاد

كشف مصدر داخل الأهلي أن ظهير الفريق الأيسر حسين السيد تلقى عرضا لينتقل معارا إلى الإسماعيلي.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن العرض مازال محل بحث من قبل مسؤولي الفريق.

في وقت سابق، قيد الأهلي حسين السيد في قائمته التي تضم الآن 3 أماكن شاغرة في وقت لم يتم فيه قيد سعد سمير وكريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود، وأحمد حمدي القريب من الرحيل من الأهلي. (طالع التفاصيل)

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حسين السيد من ناشئي الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

وفي وقت سابق كشف مصدر داخل الإسماعيلي عن اهتمام الدراويش بالتعاقد معه سواء نهائيا أو عن طريق الإعارة (طالع التفاصيل).

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