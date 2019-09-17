بالفيديو - عود أحمد.. حجازي يشارك في تدريبات وست بروميتش

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 17:36

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

عاد أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون إلى تدريبات فريقه الجماعية بعدما اقترب من العودة بنسبة 95%.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي قريبا حسب تصريحات مدربه.

ونشر النادي يوم الثلاثاء مقطع فيديو للظهور الأول لحجازي في المران الجماعي للفريق.

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كان سلافين بيليتش المدير الفني للفريق قد أوضح في تصريحات أبرزتها جريدة أكسبرس أند ستار "حجازي قريب للغاية من العودة، وبالطبع نحن سعداء بذلك".

وأضاف "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لقد اختير ضمن الفريق الأفضل في الدوري الموسم الماضي".

استمر الكرواتي "إنه قريب جدًا من العودة. لقد خضع لراحة طويلة، لذا فهو بحاجة إلى المشاركة في مباراتين مع الفريق الرديف".

وأكمل "أتوقع أن يعود قبل فترة التوقف الدولي القادمة، لكن كل هذا يتوقف على حالته في الأيام المقبلة".

وتبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة يوم 7 أكتوبر قبل العودة للدوريات يوم 19 من الشهر نفسه.

وأردف "لقد وصل إلى 95% من لياقته، ولا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، لكن نسبة الـ5% الباقية هي استعادة حساسية المباريات، وهي ما تجعل اللاعب جاهزًا بعد غياب طويل".

وأتم مدرب منتخب كرواتيا السابق "حتى الآن يستعيد حجازي عافيته بشكل مدهش".

وست بروميتش يتواجد في المركز السادس بدوري القسم الثاني بإنجلترا بعد مرور 7 جولات.

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