خاص أحمد عادل "ميسي" لـ في الجول: اخترت المصري لأني لم أجد فرصة في الزمالك

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

أحمد عادل ميسي

كشف اللاعب أحمد عادل "ميسي" كواليس انتقاله من نادي الزمالك إلى فريق المصري الذي تعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم.

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وجد لاعب الوسط البالغ عمره 21 عاما صعوبة في المشاركة بالقميص الأبيض فبحث عن ناد يتيح له فرصة الظهور وإبراز موهبته التي تعجب كل من يتابعه عن قرب.

يروي عادل لـFilGoal.com "منذ 3 أشهر وقعت على عقد يوجب انتقالي للمصري، هاتفني المدرب إيهاب جلال وأخبرني أنه بحاجة لخدماتي في الفريق. طالبني بالتركيز وبذل أقصى جهد لأكون من أهم اللاعبين في الدوري المصري".

وواصل معللا رحيله عن القلعة البيضاء "لا أقول إنني تعرضت للظلم في الزمالك لكني لم أحصل على فرصتي، منذ 3 سنوات وأنا أستحق فرصة للظهور، الجميع أثنى على إمكاناتي وقدراتي".

انتقال عادل للنادي المصري كان مهددا بسبب تجربة احترافية خارج مصر، بعد تعاقده مع الفريق البورسعيدي سافر لينضم إلى بانيتوليكوس اليوناني.

يقول عادل:"أرادني النادي اليوناني بعدما وقعت للمصري، سافرت بالفعل وتدربت هناك لمدة شهرين لكني أخبرتهم أني وقعت على عقد مع ناد مصري. اتفقت معهم إن لم تسر الأمور سأعود لمصر، وهو ما حدث".

وأتم عادل "قد أعود للزمالك مستقبلا فهو بيتي".

وعادل هو ثالث لاعب ينتقل من الزمالك إلى المصري بعد عماد فتحي وبهاء مجدي، وخامس لاعب يضمه النادي استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد المصري مع محمد شيكا قادما من فاركو والمهاجم الليبي مفتاح طقطق قادما من النصر الليبي.

وبدأ المصري الموسم الجديد بفوز عريض خارج أرضه على ماليندي المنتمي لزنجبار بنتيجة 4-1 في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية يوم الأحد.

ويستعل النادي مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه حرس الحدود يوم الأحد في ملعب الجيش بالسويس.

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